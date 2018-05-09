EDHO'da şoke eden ölüm! Hayatını kaybetti

E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz son b\u00f6l\u00fcmde H\u0131z\u0131r, Meryem`in hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle \u00e7ocu\u011fu do\u011furmas\u0131n\u0131 istemez ve ald\u0131rmas\u0131 i\u00e7in Ceylan ile birlikte bir oyun tertipler.\r\n,Amac\u0131 onu k\u0131zd\u0131rmak ve bebe\u011fi ald\u0131rmay\u0131 sa\u011flamak.\r\n,Bunun i\u00e7in Ceylan ile birlikte ba\u015fba\u015fa yemek planlar ve Meryem`in de bundan haberdar olmas\u0131n\u0131 sa\u011flar.\r\n,Meryem'in onlar\u0131 izledi\u011fini bilen H\u0131z\u0131r, Ceylan'\u0131 \u00f6per. ,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz son b\u00f6l\u00fcmde Re\u015fit belas\u0131nda kurtulduktan sonra Ekrem s\u0131ran\u0131n kendisine geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek \u00dcnal'\u0131 H\u0131z\u0131r'\u0131n \u00fczerine y\u00f6nlendirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\r\n,Di\u011fer yandan daha b\u00fcy\u00fck bir tehlike yani Kudret, day\u0131s\u0131 Re\u015fit`in intikam\u0131n\u0131 almak i\u00e7in pusular kurar.\r\n,Ya\u015far, kendisini izledi\u011fini farkettikleri adamlardan Tipi`yi \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenir ve telefonla ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r.\r\n,Fakat ge\u00e7 kal\u0131r. G\u00f6n\u00fcl ile Tipi, restaurant \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frarlar. \r\n,Fakat ge\u00e7 kal\u0131r. G\u00f6n\u00fcl ile Tipi, restaurant \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frarlar. G\u00f6n\u00fcl ile Tipi ciddi bir \u015fekilde yaralan\u0131r. \r\n,G\u00f6n\u00fcl ve Tipi \u00f6ld\u00fc m\u00fc merak ediliyor.,B\u00f6ylece Meryem'in direkt hastaneye gidece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmektedir.\r\n,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz 102. son b\u00f6l\u00fcm\u00fc EDHO hayranlar\u0131 ekran ba\u015f\u0131na kilitledi. ,Deniz \u00c7ak\u0131r ile Oktay Kaynarca`n\u0131n ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz son b\u00f6l\u00fcm\u00fc merak i\u00e7inde b\u0131rakt\u0131. ,\u00d6zellikle final sahnesini izleyenler yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131n\u0131 \u015fimdiden merak etmeye ba\u015flad\u0131lar.\r\n