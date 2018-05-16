EDHO'da üzen ayrılık!

Kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00c7ak\u0131rbeyliler'i g\u00f6ren Ekrem b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fad\u0131. Daha sonra ise odaya gelen H\u0131z\u0131r kafas\u0131ndan tek kur\u015funla vurarak Ekrem'i \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,B\u00f6ylece dizinin \u00f6nemli isimlerinden olan \u00fcnl\u00fc oyuncu Mesut Akusta da E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'a 103. b\u00f6l\u00fcmde veda etti.\r\n,ATV'nin femonen dizisi E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'da sezon finali yakla\u015ft\u0131k\u00e7a her b\u00f6l\u00fcmde bir isim daha veda ediyor. ,Futbolcu Arda Turan'\u0131n oyuncu karde\u015fi Okan Turan da dizide \u015eahin A\u011fa'n\u0131n o\u011flu Reha'y\u0131 canland\u0131r\u0131yordu. Reha da kurulan pusuda \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcnce, \u015eahin A\u011fa intikam yemini etti. \u015eahin A\u011fa ise 'Can\u0131n\u0131 istiyorum' diyerek final sahnesinde \u00dcnal'a b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti. \u015eahin A\u011fa \u00dcnal'\u0131 \u00f6ld\u00fcrecek mi?,D\u00fc\u015fmanlar\u0131 tek tek ortadan kald\u0131ran H\u0131z\u0131r \u00c7ak\u0131rbeyli'nin bu defaki hedefinde ise ezeli d\u00fc\u015fman\u0131 Ekrem vard\u0131. ,\u00c7ak\u0131rbeyliler futbol tak\u0131m\u0131 oyuncular\u0131 k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girerek Ekrem'in kald\u0131\u011f\u0131 otele girdiler ve ani bir bask\u0131nda t\u00fcm adamlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcler.,EDHO'da ge\u00e7en hafta kurulan pusuda Tipi ve a\u015fk\u0131 G\u00f6n\u00fcl kur\u015fun ya\u011fmuruna tutulmu\u015ftu. \u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Zara'n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 G\u00f6n\u00fcl de diziye \u00f6lerek veda ederken, Tipi de sald\u0131r\u0131dan yaral\u0131 olarak kurtuldu., Ekrem\u2019in ma\u015fas\u0131 olarak \u00f6l\u00fcm sa\u00e7an Kudret, yapt\u0131\u011f\u0131 ilk eylemle, Tipi\u2019nin can\u0131ndan can alm\u0131\u015ft\u0131r. Day\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan herkesten intikam\u0131n\u0131 alana kadar da durmaya niyeti yoktur. ,Ekrem\u2019den sonra Cia\u2019n\u0131n kontrol\u00fcnde icraatlar\u0131na devam edecek olan Kudret\u2019i durdurmak i\u00e7in harekete ge\u00e7en \u015eahin A\u011fa ise yapt\u0131\u011f\u0131 planla o\u011flu Reha\u2019y\u0131 \u00f6l\u00fcm s\u0131ras\u0131nda ba\u015fa ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin bile edemez. \u00dcst \u00fcste ya\u015fanan \u00f6l\u00fcmlerin ard\u0131ndaki gizli isim olarak bilinen \u00dcnal\u2019\u0131n, taraf se\u00e7mekten ba\u015fka \u015fans\u0131 kalmam\u0131\u015ft\u0131r. Kendi hayat\u0131n\u0131 devam ettirebilmek i\u00e7in H\u0131z\u0131r\u2019\u0131n hayat\u0131na son vermesinin \u015fart oldu\u011funun art\u0131k o da fark\u0131ndad\u0131r. Her ya\u015fanan kay\u0131pla bir kere daha darmada\u011f\u0131n olan \u00c7ak\u0131rbeyliler, ne pahas\u0131na olursa olsun sevdiklerine ya\u015fat\u0131lan ac\u0131lar\u0131n hesab\u0131n\u0131 sormaya karal\u0131d\u0131rlar. ,Bunun i\u00e7in \u00e7ok ince bir oyun kurmakla u\u011fra\u015f\u0131rlarken, art\u0131k kaybedecek bir \u015feyi kalmayan \u015eahin A\u011fa\u2019n\u0131n herkesten habersiz bir plan yap\u0131p, kendini tehlikeye atabilece\u011fi ak\u0131llar\u0131na gelmez.