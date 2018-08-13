EDHO'dan kovulan ünlü isim, acısını ekip arkadaşlarından çıkardı

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde EDHO'da fla\u015f bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncu EDHO ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.,.,Deniz \u00c7ak\u0131r'\u0131n diziden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk a\u00e7\u0131klamay\u0131 setteki en yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Oktay Kaynarca yapt\u0131.,Sebebi ise \u00fcnl\u00fc oyuncunun \u00f6zel hayat\u0131yd\u0131.,Kaynarca'n\u0131n ard\u0131ndan manidar bir payla\u015f\u0131m yapan \u00c7ak\u0131r, sosyal medya hesab\u0131ndan dizi ekibindeki arkada\u015flar\u0131n\u0131 ve Kaynarca'y\u0131 takipten \u00e7\u0131kard\u0131.,Deniz \u00c7ak\u0131r rol ald\u0131\u011f\u0131 diziden \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131nca t\u00fcm sinirini arkada\u015f\u0131 Oktay Kaynarca'dan ve dizi ekibindeki arkada\u015flar\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zel hayat\u0131ndaki \u00e7alkant\u0131lar\u0131yla dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan kadrodan \u00e7\u0131kar\u0131lan Deniz \u00c7ak\u0131r'\u0131n, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 diziden kovulmas\u0131yla bir ba\u015fka noktaya giden tart\u0131\u015fmalar zincirinin asl\u0131nda bir "Whatsapp Grubu" y\u00fcz\u00fcnden patlad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,S\u00fcrekli \u00f6zel hayat\u0131 ve alkoll\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle g\u00fcndeme gelen oyuncu ile dizi yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.,Bu haber hen\u00fcz konu\u015fulurken , \u00fcnl\u00fc oyuncu son yapt\u0131\u011f\u0131yla sevenlerini \u015foke etti.