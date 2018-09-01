EDHO'ya iki yeni oyuncu dahil oldu

eni sezona ba\u015flamadan \u00f6nce ba\u015fta ba\u015frol oyuncusu Deniz \u00c7ak\u0131r olmak \u00fczere Sanem \u00c7elik ve Olgun \u015eim\u015fek'le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yap\u0131ld\u0131. ,Raci \u015ea\u015fmaz'\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi dizinin yeni sezonunda, Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f ile H\u00fcseyin Avni Danyal seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,S\u00fcrpriz geli\u015fmelerin ya\u015fanaca\u011f\u0131 E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'\u0131n 4. sezonunda, Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f ile H\u00fcseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki \u00f6nemli karakteri canland\u0131racak.,Kurtlar Vadisi'nde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Muro karakteriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f, \u00c7ukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol alm\u0131\u015f ve Ko\u00e7oval\u0131lar'\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclen o\u011flu Kahraman'\u0131 canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130ki usta oyuncu H\u00fcseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yal\u00e7\u0131n Bulut rol\u00fcne hayat vermi\u015fti.\r\n\r\n