Edirne'de koli bandı ile bağlanan kişi polisi harekete geçirdi

Edirne'de ya\u015fanan olay \u00f6nce halk\u0131 sonra da polisi harekete ge\u00e7irdi.,Elleri ve ayaklar\u0131 koli band\u0131yla ba\u011flanm\u0131\u015f bir adam\u0131 yolda g\u00f6renler pani\u011fe kap\u0131l\u0131p polise haber verdi.,Ger\u00e7ek, polisin olaya m\u00fcdahale etmesiyle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan Cezayir uyruklu Amine A., yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek \u00fczere otomobile bindirildi. Yolda ara\u00e7tan inen ve kendisine zarar vermeye ba\u015flayan Amine A.'n\u0131n eli ile ayaklar\u0131n\u0131 koli band\u0131yla ba\u011flayan yak\u0131nlar\u0131 yeniden araca bindirdi. ,Bunu g\u00f6renlerde birinin ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek polis haber verdi. Polis ekipleri otomobili Kalei\u00e7i semtinde durdurdu.,Olay\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan polis ekiplerince Cezayirli hastan\u0131n eli ve aya\u011f\u0131ndaki koli band\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131larak polis ekiplerince hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.