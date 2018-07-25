Efsane CEO hayatını kaybetti | Sergio Marchionne kimdir, neden öldü?

Efsane CEO hayat\u0131n\u0131 kaybetti!,Uluslararas\u0131 haber ajans\u0131 AFP, Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu. ,Konu ile ilgili Exor Holding \u015firketinden a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.,Efsane CEO'nun hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine ili\u015fkin Exor'un a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, ,"Exor Holding, Sergio Marchionne'nin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frenmi\u015ftir" ifadesini kullan\u0131l\u0131rken, a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fc:,"John Elkann \u00f6l\u00fcm hakk\u0131nda, "Bence bize b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 mirasa de\u011fer vermenin en iyi yolu, en iyi ba\u015fard\u0131\u011f\u0131 i\u015flerden olan a\u00e7\u0131kl\u0131k ve insani de\u011ferler sorumlulu\u011fu konusunda kendimizi daha fazla ilerletmektir. ,Ailem ve ben ona yapt\u0131klar\u0131 i\u00e7in her zaman minnettar olaca\u011f\u0131z",Fiat Chrysler'\u0131n CEO'su Sergio Marchionne'nin sa\u011fl\u0131k durumunun k\u00f6t\u00fcye gitmesi \u00fczerine 22 Temmuz'da g\u00f6revinden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131 \r\n\r\n