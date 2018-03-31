Efsane dizi geri dönüyor!

Ba\u015frollerinde Ece Uslu, \u015eerif Sezer, \u00d6zlem Conker, Mesut Akusta, \u0130layda \u00c7evik, Mert Yaz\u0131c\u0131o\u011flu, Ay\u00e7a Ay\u00e7in Turan ve \u00d6zcan Deniz'in yer ald\u0131\u011f\u0131 Karag\u00fcl 30 Mart Cuma\u2019dan itibaren hafta i\u00e7i her g\u00fcn 20.00\u2019de 360 ekranlar\u0131nda seyircisiyle bulu\u015fuyor.,Karag\u00fcl'\u00fcn hikayesi:,Elleri, yal\u0131s\u0131n\u0131n bah\u00e7esindeki topraktan ba\u015fka topra\u011fa de\u011fmemi\u015f bir kad\u0131n ve bu kad\u0131n\u0131 bir yalan\u0131 ya\u015famaya mahk\u00fbm etmi\u015f bir adam. Ve kad\u0131n en ummad\u0131\u011f\u0131 anda ger\u00e7eklerle bir ba\u015f\u0131na kal\u0131r. \u015eimdi hayat onu, kaybettikleri i\u00e7in sava\u015fa davet ediyor. Hayat, onu \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in ayakta durmaya ve uzak diyarlarda yeniden do\u011fmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yor.