Efsane diziler geri dönüyor

Kanal D'nin efsane dizileri geri d\u00f6n\u00fcyor.,Bir zamanlar\u0131n en \u00e7ok izlenen dizileriydi,'Yabanc\u0131 Damat' ve 'A\u015fk-\u0131 Memnu' dizileri, 21 May\u0131s Pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren arka arkaya Kanal D ekranlar\u0131nda olacak. \r\n\r\n,\u0130lk olarak saat 07:00'da 'Yabanc\u0131 Damat' ard\u0131ndan ise saat 09:45'te 'A\u015fk\u0131- Memnu' hafta i\u00e7i her sabah izleyici ile bulu\u015facak.,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde milyonlar\u0131 ekrana kilitleyen romantik drama t\u00fcr\u00fcndeki 'A\u015fk-\u0131 Memnu' dizisi, 4 Eyl\u00fcl 2008 tarihinde yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131 ve 24 Haziran 2010\u2019da final yapt\u0131. \r\n,Dizinin ba\u015frollerini K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, Beren Saat ve Sel\u00e7uk Y\u00f6ntem payla\u015ft\u0131.\r\n,Dizinin final b\u00f6l\u00fcm\u00fc, T\u00fcrk dizi tarihinin en y\u00fcksek izlenme oran\u0131n\u0131 elde etti. Bu ba\u015far\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir\u00e7ok \u00fclkede yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n