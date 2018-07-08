Efsane futbolcu hayatını kaybetti!

\u00dcnl\u00fc efsane futbolcu hayat\u0131n\u0131 kaybetti,Tottenham'\u0131n efsane oyuncusu Alan Gilzean 79 ya\u015f\u0131nda beyin t\u00fcm\u00f6r\u00fc y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybetti,Tottenham'da 10 sene forma giyen ve 300'\u00fcn \u00fczerinde ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Alan Gilzean'\u0131n bu sabah beyin t\u00fcm\u00f6r\u00fc y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.,Ac\u0131 haberi tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Jimmy Greaves Twitter hesab\u0131ndan verdi: "Bug\u00fcn \u00fcz\u00fcc\u00fc bir haberim var. Muhte\u015fem Alan Gilzean bu sabah hayata veda etti. Ailesine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum." ,\u0130sko\u00e7ya do\u011fumlu Gilzean kariyerine Dundee'de ba\u015flad\u0131. Burada 190 ma\u00e7ta g\u00f6rev al\u0131p 169 gol att\u0131. 1964 y\u0131l\u0131nda 72500 sterline Tottenham'a transfer oldu. Efsane golc\u00fc j\u00fcbilesinden sonra bir daha futbolla hi\u00e7 ilgilenmedi. Kuzey Londra'da bir nakliyat firmas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu.