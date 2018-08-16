Efsane isim hayatını kaybetti.

Efsane isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,18 Grammy \u00f6d\u00fcl\u00fc sahibi, soul efsanesi Aretha Franklin, 76 ya\u015f\u0131nda hayata veda etti.,2010 y\u0131l\u0131ndan beri pankreas kanseri tedavisi g\u00f6ren Aretha Franklin, Detroit'teki evinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,76 ya\u015f\u0131ndaki sanat\u00e7\u0131, ge\u00e7ti\u011fimiz senelerde bir\u00e7ok sa\u011fl\u0131k problemi ge\u00e7irmi\u015f 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n \u015fubat ay\u0131nda m\u00fczi\u011fi b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Bug\u00fcne kadar 75 milyon plak ve cd satarak bir\u00e7ok rekora imza atan sanat\u00e7\u0131n\u0131n, son g\u00fcnlerde 40 kiloya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtilmi\u015fti. ,.