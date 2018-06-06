Efsane sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber!

Duayen sunucu Erkan Yola\u00e7 ABD'de rahats\u0131zlanarak yo\u011fun bak\u0131mda tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Fenomen yar\u0131\u015fma program\u0131 \u201cEvet-Hay\u0131r\u201d\u0131n sunucusu Erkan Yola\u00e7\u2019a torununun do\u011fumu i\u00e7in gitti\u011fi Amerika\u2019da zat\u00fcrree te\u015fhisi konuldu. ,\u00dcnl\u00fc sunucu Erkan Yola\u00e7, e\u015fi Asuman Yola\u00e7\u2019la birlikte 2 hafta \u00f6nce Amerika\u2019da ya\u015fayan o\u011fullar\u0131 Mehmet Yola\u00e7\u2019\u0131n yan\u0131na gitti.\r\n\r\n,Amerika'da girip olan Yola\u00e7, y\u00fcksek ate\u015f y\u00fcz\u00fcnden bilin\u00e7 kayb\u0131 ya\u015fad\u0131. ,Hemen ahstaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Yola\u00e7'\u0131 yo\u011fun bak\u0131ma ald\u0131lar. Sunucunun tedavisine hala devam ediliyor.