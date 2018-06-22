Ek ödemeye yüzde 100 zam geliyor

Her y\u0131l ocak ve temmuzda maa\u015flar\u0131 artan emeklilere ek \u00f6deme yoluyla ekstra zam verilmesi g\u00fcndemde.\r\n,H\u00fck\u00fcmet; her kesime te\u015fvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almal\u0131; emeklilere yap\u0131lan ek \u00f6deme ve promosyon tutar\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlara yap\u0131lan \u00f6demeler ile paralel bir uygulamaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmeli\u201d diyerek \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.\r\n,SGK, Ba\u011f-Kur ve memur emeklilerine her ay maa\u015flar\u0131yla birlikte \u00f6denen ek \u00f6demenin art\u0131r\u0131lmas\u0131 beklentisi var.\r\n,Emekliler, vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek \u00f6demenin art\u0131k d\u00fc\u015f\u00fck kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, oran\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n,Halen maa\u015f\u0131 bin 18 liran\u0131n alt\u0131nda olan emeklilere net ayl\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor. Maa\u015f\u0131 bin 18 liran\u0131n \u00fcst\u00fcnde olan emeklilerde ise ek \u00f6deme ayl\u0131\u011f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131nda. Ek \u00f6deme her ay net maa\u015flarla birlikte veriliyor. Emeklilere zam yap\u0131ld\u0131k\u00e7a, ek \u00f6deme de yeni maa\u015f \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131ndan art\u0131yor. Halen maa\u015f\u0131 bin lira olan emekli, 50 lira da ek \u00f6deme al\u0131yor. E\u011fer oran y\u00fczde 8'e \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rsa, bu emeklinin ek \u00f6demesi 80 liraya \u00e7\u0131kacak.,T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi de ek \u00f6demenin art\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.,Talep ise halen ek \u00f6demenin y\u00fczde 4-5'ten en az y\u00fczde 8'e \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131.\r\n,2018 y\u0131l\u0131 ocak ay\u0131 itibar\u0131yla emekli ayl\u0131klar\u0131 bin 18 liraya kadar olanlara y\u00fczde 5, emekli ayl\u0131klar\u0131 bin 18 liran\u0131n \u00fczerinde olanlara y\u00fczde 4 ek \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor.,Maa\u015f\u0131 bin 500 lira olan emekliye halen 60 lira ek \u00f6deme verilirken, y\u00fczde 8'lik oran hayata ge\u00e7erse 120 lira verilmeye ba\u015flanacak.\r\n,Bu nedenle ek \u00f6deme de y\u00fczde 8'in alt\u0131nda olmamal\u0131. Her kesime te\u015fvik uygulan\u0131rken, emeklilerin talepleri de dikkate al\u0131nmal\u0131\u201d diyor. G\u00f6zler, Maliye ve \u00c7al\u0131\u015fma bakanl\u0131klar\u0131n\u0131n verece\u011fi karara \u00e7evrildi..\r\n,Emeklinin eline ayl\u0131k bin 560 lira yerine bin 620 lira ge\u00e7ecek. Emekli 60 lira ek \u00f6deme zamm\u0131 alm\u0131\u015f olacak.\r\n,Vergi iadesi kald\u0131r\u0131l\u0131rken, yerine getirilen ek \u00f6deme y\u00fczdelerinin d\u00fc\u015f\u00fck belirlendi\u011fini belirten T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, \u201cEmekliler, temel g\u0131da maddeleri i\u00e7in y\u00fczde 8 oran\u0131nda KDV \u00f6d\u00fcyor.\r\n,Bu nedenle, ek \u00f6deme de y\u00fczde 8\u2019in alt\u0131nda olmamal\u0131.\r\n,Derne\u011fin Genel Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, \u201cEmekliler temel g\u0131da maddeleri i\u00e7in y\u00fczde 8 oran\u0131nda KDV \u00f6d\u00fcyor.\r\n