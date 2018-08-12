Ek zam müjdesi!

Milyonlara zam m\u00fcjdesi!,Ek \u00f6deme 2 kat\u0131na \u00e7\u0131kacak!,2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon ki\u015fiye y\u00f6nelik yap\u0131lan intibak d\u00fczenlemesi, 2000'den sonra emekli olanlar\u0131 da umutland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131., Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmu\u015ftu. Anayasa Mahkemesi, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak i\u00e7in karar\u0131n\u0131 verdi. ,Anayasa Mahkemesi'nin bu karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zler Meclis'e \u00e7evrildi. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olan yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015fiye intibak, yasal d\u00fczenleme yap\u0131larak hayata ge\u00e7irilebilecek. ,Mahkeme, \u201cAnayasa'n\u0131n 148'inci maddesinin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc f\u0131kras\u0131nda, kanun yolunda g\u00f6zetilmesi gereken hususlara ili\u015fkin \u015fikayetlerin, bireysel ba\u015fvuruda incelenemeyece\u011fi belirtilmi\u015ftir\u201d diyerek intibak ba\u015fvurusunu kabul etmedi. ,\u00d6ncelikle ombudsmana ta\u015f\u0131nan ve hakl\u0131 bulunan intibak talebi, \u00f6nce idare mahkemelerine, ard\u0131ndan da Yarg\u0131tay'a ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f ancak yarg\u0131 vizesi alamam\u0131\u015ft\u0131. ,D\u00fczenleme yap\u0131l\u0131rsa, milyonlarca emeklinin maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar, \u00f6nceki intibakta oldu\u011fu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek. ,\u0130lk intibaktan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131 yararland\u0131. Maa\u015flarda 50 ile 355 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131.,Yeni intibak hayata ge\u00e7erse, yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin yararlanaca\u011f\u0131 belirtiliyor. Zam oran\u0131n\u0131n da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olmas\u0131 bekleniyor. ,Emekli maa\u015flar\u0131yla birlikte her ay verilen ek \u00f6demenin art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n g\u00fcndeme gelmesi, milyonlar\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131.,T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi taraf\u0131ndan g\u00fcndeme ta\u015f\u0131nan talep, b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131. Vergi iadesinin yerine getirilen ek \u00f6demenin oran\u0131 maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4-5'i oran\u0131nda olurken, \u015fimdi 2 kat art\u0131r\u0131l\u0131p y\u00fczde 8'e y\u00fckseltilmesi bekleniyor. 2 bin lira emekli maa\u015f\u0131 olan birinin eline ayl\u0131k 46 lira ek \u00f6deme ge\u00e7iyor. ,Bu \u00f6deme y\u00fczde 8'e y\u00fckselirse, emeklinin ek \u00f6demesi 74 liraya \u00e7\u0131kacak. SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira 25 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor. Bu maa\u015f\u0131 alan emekliye halen ayl\u0131k 179 lira ek veriliyor. Ek \u00f6deme, oran\u0131 y\u00fczde 8 olursa, 368 lira 48 kuru\u015fa y\u00fckselecek.