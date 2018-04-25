Ekibi Davutoğlu’na 'uzak dur' demiş

Muhalefetin ortak aday\u0131 olarak ismi ortaya at\u0131lan Abdullah G\u00fcl; \u00f6nceki gece s\u00fcrpriz bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00fcl, \u0130stanbul\u2019da eski Ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu ile bir araya geldi. ,G\u00f6r\u00fc\u015fmenin talebinin G\u00fcl\u2019den geldi\u011fi, Davuto\u011flu\u2019nun ise g\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitmeden \u00f6nce, kendisine yak\u0131n baz\u0131 milletvekillerinin fikrini ald\u0131\u011f\u0131 ve bu milletvekillerinin Davuto\u011flu\u2019na, \u2018G\u00fcl\u2019le ilgili senaryolar\u0131n i\u00e7inde yer almamas\u0131\u2019 telkininde bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, G\u00fcl\u2019\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015fmede Davuto\u011flu\u2019nun 24 Haziran se\u00e7imleri konusundaki g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ald\u0131\u011f\u0131, aday olup olmayaca\u011f\u0131n\u0131 sordu\u011fu ve cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda destek talep etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Yak\u0131n \u00e7evresi Davuto\u011flu\u2019nun 24 Haziran se\u00e7imlerinde adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirmi\u015fti. Kulislerde, g\u00f6r\u00fc\u015fmede Davuto\u011flu\u2019nun G\u00fcl\u2019e bu niyetini tekrarlad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Davuto\u011flu\u2019nun G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili \u2018Net bir tav\u0131r\u2019 sergilemedi\u011fi dile getiriliyor.,\u00d6te yandan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7im takvimi a\u00e7\u0131kland\u0131ktan sonra G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n, \u2018AK Parti\u2019nin kurulu\u015funda yer alan ancak, son d\u00f6nemde partiden ve Erdo\u011fan\u2019dan uzakla\u015fan\u2019 bir ekip taraf\u0131ndan kamuoyuna duyurulaca\u011f\u0131 belirtiliyor. ,G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda, AK Parti i\u00e7indeki baz\u0131 eski bakanlar ve milletvekilleri ile de temas kuruldu\u011fu kaydedilirken, bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin Ankara aya\u011f\u0131n\u0131n, \u015fu anda Meclis d\u0131\u015f\u0131nda olan AK Partili baz\u0131 eski bakanlar taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. (Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU),