Ekipler şüphelenince ortaya çıktı! Akıl almaz yöntem...

Start TV Ana Haber'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131n ak\u0131l almaz y\u00f6ntemi bakanl\u0131\u011f\u0131n rutin denetimleri sayesinde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'den \u0130talya'ya giden t\u0131r Pendik Liman\u0131 Ro-Ro sahas\u0131na getirildi. \r\n,G\u00fcmr\u00fc\u011fe t\u0131rda plastik oto par\u00e7as\u0131 y\u00fckl\u00fc oldu\u011fu bildirilmi\u015fti. Ekipler \u015f\u00fcphelenince t\u0131r\u0131 x-raydan ge\u00e7irdiler.\r\n,\u0130lk bak\u0131\u015fta t\u0131rda ola\u011fan d\u0131\u015f\u0131 bir durum g\u00f6r\u00fclmedi ancak t\u0131r\u0131n i\u00e7indeki yo\u011funluk y\u00fckle uygun de\u011fildi. Bu y\u00fczden ekipler t\u0131rda detayl\u0131 arama yapt\u0131.\r\n,T\u0131r\u0131n i\u00e7indeki y\u00fckte de ilk bak\u0131\u015fta sorun g\u00f6rmeyen ekipler, arka tarafa gidince \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Ekipler t\u0131r\u0131n arka k\u0131sm\u0131nda al\u00fcminyum folyoya sar\u0131lm\u0131\u015f ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlerin sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.\r\n,Irak uyruklu 7 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin x-ray taramas\u0131ndan ge\u00e7ebilmek i\u00e7in al\u00fcminyum folyoya sar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n,Ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler ve t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken soru\u015fturma devam ediyor.