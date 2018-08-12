Ekmeği suyu alan oraya koştu!

Gece saatlerinde guruplar halinde getirildiklerini belirten ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlere, mahalle sakinleri evlerinden getirdikleri ekmek ve su ile ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131lar.\r\n\r\n,Afganistan, Pakistan, T\u00fcrkmenistan ve Banglade\u015f uyruklu olduklar\u0131 tespit edilen ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler \u0130stanbul\u2019a g\u00f6t\u00fcr\u00fclme kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda insan tacirlerine ki\u015fi ba\u015f\u0131 bin dolar verdiklerini iddia ettiler.\r\n\r\n,Van'da ak\u0131lalmaz olay!,Mahalle sakinleri metruk evden ses gelmesi \u00fczerine gittiklerinde ise g\u00f6zlerine inanamad\u0131lar.\r\n,Aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu 80 yabanc\u0131 uyruklu ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men \u0130stanbul yerine Erci\u015f il\u00e7esinde metruk bir binaya a\u00e7, susuz hapsedildiler.\r\n,Ekme\u011fi, suyu alan oraya ko\u015ftu!,Tekevler Mahallesinde metruk bir eve gece b\u0131rak\u0131lan g\u00f6\u00e7menlerine \u00fczerlerine ise kap\u0131y\u0131 kilitlediler. Mahalle sakinleri metruk evden ses gelmesi \u00fczerine gittiklerinde ise g\u00f6zlerine inanamad\u0131lar.\r\n\r\n,\u0130nsan tacirlerinin yakalanmas\u0131 i\u00e7in Erci\u015f \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlerin ise sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan, s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmek \u00fczere Van Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne teslim edilece\u011fi kaydedildi.,Kad\u0131n, \u00e7ocuk ve bebeklerin de aralar\u0131nda oldu\u011fu 80 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men daha sonra olay yerine gelen polisler taraf\u0131ndan ara\u00e7lara bindirilerek Erci\u015f \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fcler.,.