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Ramazan
Ekmeğin içinden mermer çıktı
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Antalya’nın Aksu ilçesinde, aldığı ekmeğin içerisinden mermer parçası çıktığını iddia eden vatandaş, çıkan mermer parçasının ağzını kestiğini söyledi.
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