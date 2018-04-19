Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan "Erdoğan'a oy verecek misiniz?" sorusuna flaş cevap

Ekmeleddin \u0130hsano\u011flu, "Erdo\u011fan'a oy verecek misiniz?" sorusuna cevap verdi.\r\n,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,2014'teki Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde Ekmeleddin \u0130hsano\u011flu, CHP ve MHP'nin ortak aday\u0131 olarak Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 girdi\u011fi yar\u0131\u015f\u0131 kaybeden \u0130hsano\u011flu daha sonra MHP'den gelen teklifi kabul ederek, "MHP \u0130stanbul Milletvekili" olarak yoluna devam etmi\u015fti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 aday olan MHP \u0130stanbul Milletvekili Ekmeleddin \u0130hsano\u011flu'nun 24 Haziran g\u00fcn\u00fc hangi adaya oy verece\u011fi ise MHP'nin Erdo\u011fan'a destekleme karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sonra oyunu kime verece\u011fi merak konusu oldu.\r\n\r\n,\u0130hsano\u011flu, Odatv'nin "partisinin aday\u0131 olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a oy verip, vermeyece\u011fi" sorusuna \u015fu cevab\u0131 verdi:\r\n\r\n,"Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi bittikten sonra bu konularda konu\u015fmama karar\u0131 alm\u0131\u015f idim. Partiye davet edildim. Partiye kat\u0131ld\u0131m, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktay\u0131m. O bak\u0131mdan, burada parti hangi tercihi yap\u0131yorsa, ona ben kat\u0131l\u0131yorum."