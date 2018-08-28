Ekonomi Bakanlığı Rusya'yı bölmeyi önerdi

Rusya Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Rusya'y\u0131 14 makro b\u00f6lgeye b\u00f6lmeyi \u00f6nerdi\u011fi belirtildi.,Kommersant'\u0131n haberine g\u00f6re Rusya Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Mekansal Kalk\u0131nma Stratejisi" kapsam\u0131nda \u00fclkeyi 14 makro b\u00f6lgeye b\u00f6lmeyi \u00f6nerdi.\r\n \r\n,Rusya'da \u015fu anda Uzak Do\u011fu ve Orta Kafkasya olmak \u00fczere 2 makro b\u00f6lge bulunuyor.\r\n \r\n,Bakanl\u0131k ise 12 yeni makro b\u00f6lge daha olu\u015fturulmas\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n ,\r\nBakanl\u0131k uzmanlar\u0131, bu stratejinin b\u00f6lgeleraras\u0131 i\u015f birli\u011fi i\u00e7in daha iyi ko\u015fullar olu\u015fturaca\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00f6lgelerin sosyo-ekonomik kalk\u0131nma potansiyellerini ortaya \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n,Strateji tasar\u0131s\u0131n\u0131n eyl\u00fcl ay\u0131nda h\u00fck\u00fcmete sunulmas\u0131 ve ekim ay\u0131nda onaylanmas\u0131 bekleniyor.\r\n