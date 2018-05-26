Ekonomi böyle şahlanacak

ANKARA\r\n\r\nSe\u00e7im beyannamesini \u2018\u00f6zetin \u00f6zeti\u2019 diye ifade eden Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, al\u0131nan kararlarla ekonominin \u015fahlanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,Bir taraftan emekliden i\u015f adam\u0131na kadar her kesime y\u00f6nelik destekler dikkat \u00e7ekerken, di\u011fer taraftan israf\u0131n \u00f6nlenmesine dair \u00e7al\u0131\u015fmalara da h\u0131z verilecek. ,Bu kapsamda ta\u015f\u0131t ve kamu binalar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131nda israf \u00f6nlenecek, \u00e7ok zorunlu olmad\u0131k\u00e7a kamu hizmet binas\u0131 yap\u0131m\u0131na izin verilmeyecek. ,Ekonomi i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011fu bilinen \u2018s\u0131f\u0131r at\u0131k\u2019 projesinin kapsam\u0131 geli\u015ftirilecek, kamu harcamalar\u0131n\u0131n mill\u00ee gelir i\u00e7indeki pay\u0131n\u0131n artmamas\u0131na dikkat \u00e7ekilecek, kamu yat\u0131r\u0131mlar\u0131 \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak \u015fekilde planlanacak.,Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda kapsaml\u0131 reform yap\u0131lacak.\r\n\u00d6zelle\u015ftirme uygulamalar\u0131, belirlenmi\u015f program do\u011frultusunda s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecek. Yap-\u0130\u015flet-Devret gibi Kamu \u00d6zel \u0130\u015fbirli\u011fi (K\u00d6\u0130) modelinde uygulama alan\u0131n\u0131 i\u00e7me suyu, at\u0131k su, kat\u0131 at\u0131k ve sulama gibi alanlar da d\u00e2hil edilecek. Yast\u0131k alt\u0131ndaki birikimlerin ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in kira sertifikas\u0131na ek d\u00fczenlemeler yap\u0131lacak.,Yeni sistemde dalgal\u0131 d\u00f6viz rejimi, enflasyon hedeflemesi ve Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n fiyat istikrar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in yapaca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131s\u0131 de\u011fi\u015fmeyecek, Varl\u0131k Fonu\u2019nun piyasalardaki etkisi art\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Faizsiz prensiple hareket eden kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 daha aktif h\u00e2le getirilerek kaynak yap\u0131s\u0131 g\u00fc\u00e7lendirilecek. Sekt\u00f6rde uzun vadeli finansman te\u015fvik edilecek. Kalk\u0131nma bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131larak teknolojik giri\u015fim bankas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fecek.\r\n\r\n,Yeni d\u00f6nemde odaklan\u0131lacak bir di\u011fer konu ise yerel para ile d\u0131\u015f ticaret olacak. Bu konuda ikili ve \u00e7ok tarafl\u0131 ili\u015fkiler art\u0131r\u0131larak yerel para kullan\u0131m\u0131 art\u0131r\u0131lacak. Daha \u00f6nce \u0130ran ve Rusya ile bu konuda g\u00f6r\u00fc\u015fme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n