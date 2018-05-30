Ekonomide TL devri...

Merkez'in kur sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 verdi\u011fi m\u00fccadeleye reel sekt\u00f6rden destek geldi. \r\n\r\n,Se\u00e7im a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan piyasada ba\u015flat\u0131lan alg\u0131 operasyonlar\u0131 ve uluslararas\u0131 arenada T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik ekonomik sald\u0131r\u0131larla rekor k\u0131ran kura kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan m\u00fccadeleye T\u00fcrk i\u015f d\u00fcnyas\u0131ndan da destek geliyor. Dolarla ticaret yapmak zorunda kalan pek \u00e7ok sekt\u00f6r ya kuru sabitledi ya da TL'ye d\u00f6nd\u00fc. ,Tekstilde firmalar belirledikleri kur \u00fczerinden kendi aralar\u0131nda TL ile ticarete ba\u015flad\u0131. ,Turizmciler ise kur sabitleme yolunu tercih etti. AVM'lerde de baz\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar indirim, baz\u0131lar\u0131 da TL ile kiraya ge\u00e7ti. ,A\u011f\u0131rl\u0131kla yabanc\u0131 uyruklu ki\u015filerin yer ald\u0131\u011f\u0131 evde bak\u0131m hizmeti sekt\u00f6r\u00fcnde de \u00fccretler TL'ye d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,Karasu, "Fason imalat\u00e7\u0131 kuru f\u0131rsat bilip rakamlar\u0131 ikiye katlad\u0131. Ama b\u00f6yle devam ederlerse i\u015fler normale d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde yapacak i\u015f bulamayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyoruz. Bankalarla forward kuru alarak devam ediyoruz" dedi. ,Hammaddede yerli al\u0131m yapt\u0131klar\u0131 firmalarda TL anla\u015fmalar\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Karasu, "TL'ye d\u00f6n\u00fcp dolara \u015fapka koyuyoruz. Alt baremi 4.2, \u00fcst baremi 4.5 lira olarak sabitliyoruz. Ama \u015fartlara g\u00f6re rakamlarda a\u015fa\u011f\u0131 ya da yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc revizeler oluyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Karasu, bu d\u00f6nemde d\u00f6vizi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131racak bir mekanizmaya acil olarak ihtiya\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Haz\u0131r giyim markalar\u0131n\u0131 temsil eden Birle\u015fmi\u015f Markalar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Sinan \u00d6ncel ise, AVM'lerin 3'te ikisinin kuru sabitledi\u011fini, kirada en az y\u00fczde 30 oran\u0131nda indirime gitti\u011fini ya da s\u00f6zle\u015fmeyi 1 y\u0131l boyunca ciro kiras\u0131na d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. \r\n,T\u00fcrkiye Giyim Sanayicileri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Hadi Karasu, T\u00fcrkiye'nin kurun volatil oldu\u011fu bir s\u00fcre\u00e7ten ge\u00e7ti\u011fini bu d\u00f6nemde \u00f6zellikle i\u00e7 piyasada TL'ye d\u00f6nerek \u00f6nlem ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u00d6ncel'in verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, AVM'ler ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131 ve s\u0131kl\u0131\u011f\u0131, lokasyonu ve marka karmas\u0131na g\u00f6re fiyatlar\u0131 dolarda 3.20-4.30 TL, euroda ise 3.80-5.20 aral\u0131\u011f\u0131na sabitledi. \u00d6ncel, baz\u0131 AVM'lerin i\u00e7erisinde markan\u0131n bulundu\u011fu yere g\u00f6re bile kur sabitleme rakamlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini kaydetti. \u0130ndirime ya da sabitlemeye yana\u015fmayan AVM'lerin ise cezalarla markalar\u0131 zorla tuttuklar\u0131n\u0131 dile getiren \u00d6ncel, "Bu ma\u011fazalar kapan\u0131rsa daha b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131. 3 ay \u00f6nceden haber vermek \u015fart\u0131yla markalara \u00e7\u0131kabilme izni vermeliler" dedi.\r\n,Evde Bak\u0131c\u0131m Aile \u0130li\u015fkileri Direkt\u00f6r\u00fc Nizam Ali Eri\u015f, kurdaki art\u0131\u015f nedeniyle yabanc\u0131 bak\u0131c\u0131n\u0131n yerini T\u00fcrk bak\u0131c\u0131lar\u0131n almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,Euro ve dolar kuru \u00fczerinden yap\u0131lan rezervasyonlar y\u00fczde 15-20 d\u00fc\u015ferken, Balkanlar y\u00fczde 25, Rusya y\u00fczde 30, \u00c7in y\u00fczde 12, Fas y\u00fczde 65 artt\u0131" diye konu\u015ftu. (Sabah),Daha \u00f6nce dolarla satt\u0131klar\u0131 turlar\u0131n y\u00fczde 40'\u0131nda TL'ye d\u00f6nd\u00fcklerini anlatan Onaran, "Tatilcinin tercihi de y\u00f6n de\u011fi\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. ,Pronto Tour Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ali Onaran, nisan ay\u0131 i\u00e7inde turlar\u0131nda y\u00fczde 12'ye varan oranlarda indirimler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Bu ay da kur sabitleme form\u00fcl\u00fcyle ilerleyeceklerini aktaran Onaran, "Dolar\u0131 4.20'lerde, euroyu da 5 TL'nin alt\u0131nda sabitleyece\u011fiz. ,Kur oynakl\u0131\u011f\u0131 devam etti\u011fi s\u00fcrece kur sabitleme yapmak zorunday\u0131z" dedi. ,Bu nedenle biz de hem hizmet al\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za hem de bak\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za s\u00f6zle\u015fmelerinizi TL \u00fczerinden imzalay\u0131n, e\u011fer dolarla devam etmek istiyorsan\u0131z imzay\u0131 att\u0131\u011f\u0131n\u0131z tarihte dolar kuru ne kadarsa o kur \u00fczerinden bir y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fmak \u00fczere s\u00f6zle\u015fmeye bir madde ekleyin' \u015feklinde bir \u00f6neri sunuyoruz. ,Konaklamal\u0131 bak\u0131c\u0131lar \u0131srar etse de bir s\u00fcre sonra i\u015f bulmakta zorlanacaklar, bu nedenle kabul edecekler."\r\n,Eri\u015f, "\u015eu anda y\u00fczde 50-50 yerli yabanc\u0131 da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 var. Bu oran ge\u00e7en