Ekonomik eylemler Macron'a diktatör dedirtti

Fransa'da bir ayd\u0131r s\u00fcren Emmanuel Macron'un ekonomi politikalar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki eylemler polis \u015fiddetine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. ,Fransa'da Macron ve ekonomik politikalar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda meurlar, i\u015f\u00e7iler ve i\u015f sekt\u00f6rleri yakla\u015f\u0131k bir ayd\u0131r grevde. ,Bu grevler neticesinde Fransa'n\u0131n gururu ve Avrupa'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck havayolu \u015firketlerinden biri olan Air France bile batma noktas\u0131na gelirken, sokaklarda grev yapan eylemcilere polislerin m\u00fcdahalesi \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Paris merkezli g\u00f6sterilere polis \u015fiddeti damgas\u0131n\u0131 vuruyor. ,Yakla\u015f\u0131k bir ayd\u0131r devam eden g\u00f6sterilerde bir \u00e7ok \u015fehirde sokaklarda genel grev ger\u00e7ekle\u015ftirilirken, polislerin m\u00fcdahalesi de buna kar\u015f\u0131l\u0131k olduk\u00e7a sert oluyor.\r\n\r\n,G\u00f6stericiler \u00f6zellikle h\u00fck\u00fcmeti polislerin sert m\u00fcdahalesine kar\u015f\u0131 sessiz kalmakla su\u00e7larken, Macron'a diktat\u00f6r benzetmelerinde bulundu.,Polis \u015fiddetinin bu denli b\u00fcy\u00fck olmas\u0131, Frans\u0131zlar\u0131 da aya\u011fa kald\u0131rd\u0131. ,\u00d6zellikle d\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde polislerin eylemcilere g\u00f6z\u00fcn\u00fc bile k\u0131rptmadan tekme tokat sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131, yerlerde s\u00fcr\u00fckleyerek coplad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n