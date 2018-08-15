Ekonomist Devlet Bahçeli'den hükûmete 10 maddelik öneri

Ekonomist kimli\u011fiyle de tan\u0131nan MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, T\u00fcrkiye'nin ABD ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 krizle alakal\u0131 h\u00fck\u00fbmete 10 maddelik \u00f6neride bulundu.,Parti genel merkezinde bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, g\u00fcndemdeki konulara ili\u015fkin \u00f6nemli de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik tavr\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131 sert s\u00f6zlerle ele\u015ftiren Bah\u00e7eli, h\u00fck\u00fbmete 10 maddelik \u00f6neride bulundu.\r\n\r\n,- Tasarruf tedbirleri al\u0131nmal\u0131\r\n\r\n,- Arz art\u0131r\u0131lmal\u0131\r\n\r\n,- Merkez Bankan\u0131 zorunlu m\u00fcdahalelerde gecikmemeli\r\n\r\n,- D\u00f6viz cinsinden yap\u0131lan \u00f6demeler yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmal\u0131\r\n\r\n,- Cari a\u00e7\u0131klama m\u00fccadele edilmeli\r\n\r\n,- \u0130flaslar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmeli\r\n\r\n,- \u00dcretim art\u0131r\u0131lmal\u0131\r\n\r\n,- Ekonomik seferberlik ilan edilmeli\r\n\r\n,- K\u00fcresel ittifak ve ili\u015fki a\u011flar\u0131 yeniden de\u011ferlendirilmeli\r\n\r\n,- Yerli ve milli \u00fcr\u00fcnlerin \u00fcretilmesine \u00f6ncelik verilmeli\r\n\r\n,Bah\u00e7eli'nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan bir kesit;\r\n\r\n,"Ticaret sava\u015f\u0131n\u0131n fitilini tutu\u015fturarak k\u00fcresel sava\u015f\u0131 tetiklemi\u015flerdir. Kanada, Meksika, AB \u00fclkeleriyle anla\u015fmazl\u0131\u011fa d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. \u00c7in ile rekabet i\u00e7ine girmi\u015ftir. Beyaz Saray'a \u00e7\u00f6reklenen ak\u0131ls\u0131z y\u00f6netim zihniyeti \u00c7in'e ek vergi uygulamay\u0131 tercih etmi\u015ftir. Kuzey Kore devlet ba\u015fkan\u0131 bile daha ger\u00e7ek\u00e7idir. Trump'\u0131 en ba\u015fta ABD halk\u0131 sorgulamal\u0131d\u0131r. Bu gidi\u015fle ABD okyanusun kar\u015f\u0131s\u0131ndaki d\u00fc\u015fman kamp\u0131 olarak sivrilecektir.\r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye haz\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ileri boyuttad\u0131r. \u0130stiyorlar ki a\u011f\u0131zlar\u0131na bakal\u0131m, kar\u015f\u0131lar\u0131nda el pen\u00e7e divan dural\u0131m. ABD, T\u00fcrk milletini ya tan\u0131m\u0131yor, ya tan\u0131mak istemiyor. Hi\u00e7bir g\u00fcce tamah edemeyiz, hi\u00e7bir tehdide tamam demeyiz. T\u00fcrk milleti zulme ortak olmaz, zalime g\u00f6zyummaz. Ekonomik darbecilere, faiz lobilerine sonu cefa da sefa da olsa eyvallah etmez. Biz kurla kurulmad\u0131k, d\u00f6vizle devrilmeyiz.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de at ko\u015fturmay\u0131, ekonomik \u00e7akallar\u0131n serbest dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 arzuluyorlar. Ba\u015faramayacaklar, T\u00fcrk milletini yenemeyecekler, bu sava\u015f\u0131 muzaffer yenemeyecekler. 1915'te \u00c7anakkale'yi ge\u00e7emediler, 2018'de Ankara'y\u0131 ge\u00e7emeyecekler. Biz kuru ekmek, kuru so\u011fanla da ya\u015famas\u0131n\u0131 biliriz, yeter ki ba\u011f\u0131ms\u0131z ya\u015fayal\u0131m. Ba\u015fka T\u00fcrkiye yoktur.\r\n\r\n,Ederi 1 dolar eden hainlerin havaya u\u00e7mas\u0131, d\u00fc\u015fmanl\u0131kt\u0131r, d\u00fc\u015fmana da ne yap\u0131laca\u011f\u0131 bellidir. Kim ekonomik trib\u00fclanstan el ovu\u015fturuyorsa s\u00fct\u00fcnde leke vard\u0131r. Dolar\u0131 y\u00fckselterek kald\u0131klar\u0131 yerden devam i\u00e7in \u00e7\u0131rp\u0131n\u0131yorlar. 15 Temmuz'da at\u0131lan bombalarla, pimi \u00e7ekilen d\u00f6viz bombas\u0131 ayn\u0131 yerde imal edilmi\u015ftir.\r\n\r\n,T\u00fcrk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir. Bu ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 sorgulaman\u0131n tam vaktidir. T\u00fcrkiye yeni bir ekonomik modeli tart\u0131\u015fmal\u0131d\u0131r. Yabanc\u0131 sermaye gelsin ancak getirdi\u011finden fazla g\u00f6t\u00fcrmesine izin veremeyiz. Biz ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmal\u0131 bir siyaset\u00e7inin mesajlar\u0131na m\u0131, milletin y\u00fcksek erdem ve enerjisine mi dikkat edece\u011fiz?\r\n\r\n,Siyasetten ekonomiye, \u00fcniversitelerden b\u00fcrokrasiye kadar herkes mesuld\u00fcr. Sele kap\u0131lm\u0131\u015f saman \u00e7\u00f6p\u00fc gibi s\u00fcr\u00fcklenemeyiz. Hayranl\u0131k duydu\u011fumuz tarihimiz vard\u0131r. Biz T\u00fcrkiyeyiz, hep birlikte T\u00fcrk milletiyiz. 1944'ten beri hegamonya kurmu\u015f dolardan b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcz. D\u00f6vizle \u00f6n\u00fcm\u00fcz\u00fcn kesilmesini d\u00fc\u015f\u00fcnmek sefil bir \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131kt\u0131r.\r\n\r\nD\u00f6viz \u00e7\u0131kt\u0131k\u00e7a sevinen sat\u0131lm\u0131\u015flar bellidir. G\u00fcn birlik olma g\u00fcn\u00fcd\u00fcr, dayan\u0131\u015fma ve yard\u0131mla\u015fma g\u00fcn\u00fcd\u00fcr. H\u00fck\u00fcmetin, STK'n\u0131n, ekonomik akt\u00f6rlerin d\u00f6vizdeki ataklara mukavemeti tekdire \u015fayand\u0131r. D\u00f6vizdeki t\u0131rman\u0131\u015fa siyasi ve ekonomik tedbirler devreye al\u0131nmaktad\u0131r, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ek mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri samimiyetle destekledi\u011fimizi ilan ediyorum."