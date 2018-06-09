Ekonomiye bir operasyon daha

Kredi derecelendirme kurulu\u015flar\u0131ndan Moody\u2019s, \u2018kas\u0131tl\u0131\u2019 ad\u0131mlar\u0131ndan birini daha att\u0131 ve 17 T\u00fcrk bankas\u0131n\u0131n kredi notunu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc., \u00dcstelik bu karar\u0131n\u0131, \u00fclkemizin g\u00f6zde bankalar\u0131ndan Garanti\u2019nin Orta Do\u011fu finansman grubuna sat\u0131lmas\u0131n\u0131n birka\u00e7 g\u00fcn sonras\u0131nda, Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n dolar\u0131 dizginlemek ad\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 faiz art\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n birka\u00e7 saat sonras\u0131nda yapmas\u0131 da dikkat \u00e7ekti.,Ekonomi \u00e7evreleri, Moody\u2019s\u2019in di\u011fer uluslararas\u0131 kurulu\u015flar\u0131n tersine verdi\u011fi bu karar\u0131n, ekonomi sakinle\u015fip dolar d\u00fc\u015fm\u00fc\u015fken verilmesinin, ekonomide manip\u00fclasyon iddialar\u0131n\u0131n hakl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koydu\u011funu s\u00f6yledi. ,Kurulu\u015f, \u00f6nceki g\u00fcn de T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck \u015firketlerini izlemeye alma\u015ft\u0131.\r\nBankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ali Akben, uluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu Moody\u2019s\u2019in T\u00fcrk bankalar\u0131na y\u00f6nelik not indirim karar\u0131n\u0131 \u2018gayri ahlaki\u2019 olarak de\u011ferlendirdi. T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sisteminin \u00fcst\u00fcnl\u00fcklerini, g\u00fc\u00e7l\u00fc yanlar\u0131n\u0131 bildi\u011fini, riskleri yak\u0131ndan izledi\u011fini belirtti\u011fi konu\u015fmas\u0131nda, \u201cAncak reyting \u015firketleri en k\u00fc\u00e7\u00fck ihtimalli olumsuzluklar\u0131 dahi yar\u0131n olacakm\u0131\u015f gibi, en g\u00fc\u00e7l\u00fc yanlar\u0131m\u0131z\u0131 da yar\u0131n kaybedecekmi\u015fiz gibi de\u011ferlendirme yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Moody\u2019s taraf\u0131ndan yap\u0131lan not indiriminin Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n faiz indirim karar\u0131yla ayn\u0131 g\u00fcn ak\u015fam yap\u0131lmas\u0131 manidar olup bir o kadar da gayri ahlakidir. Bu t\u00fcr yanl\u0131 kararlar \u00fclkemizin yurt d\u0131\u015f\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar nezdindeki alg\u0131s\u0131n\u0131n haks\u0131z \u015fekilde bozulmas\u0131na, yurt i\u00e7inde kolayl\u0131kla bertaraf edilecek s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fct\u00fclmesine sebep olduklar\u0131 ortadad\u0131r.\u201d ifadesini kulland\u0131 ve T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sisteminin bu t\u00fcr ataklar\u0131 bo\u015fa \u00e7\u0131karacak g\u00fc\u00e7 ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011funu s\u00f6yledi.,Sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6z sermaye yeterlili\u011finin y\u00fcksek oldu\u011funu, sendikasyon kredilerinin yenileme oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 100\u2019den y\u00fczde 111\u2019e y\u00fckseldi\u011fini, bor\u00e7lanma maliyetlerinin 80 baz puan d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Akben, T\u00fcrkiye\u2019nin bankac\u0131l\u0131k sistemine yabanc\u0131 ilgisinin devam etti\u011fini son d\u00f6nemde Uzak Do\u011fu ve Orta Do\u011fu ilgisinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,Moody\u2019s\u2019in not indirimi i\u00e7in gerek\u00e7e g\u00f6sterdi\u011fi risklerin, T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Akben, toplam yabanc\u0131 para kredilerinin takibe d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 1 oldu\u011funu dile getirdi.,Moody\u2019s\u2019e de\u011fil rekorlara bakar\u0131z\r\nEkonomi Bakan\u0131 Nihat Zeybekci Moody\u2019s\u2019in T\u00fcrk bankalar\u0131n\u0131n notunu d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken, risklerden bahsetmesini ele\u015ftirdi ve \u201cMoody\u2019s ne demi\u015f, kesinlikle bizim i\u00e7in hi\u00e7bir anlam\u0131 yoktur.\u201d dedi. Kendilerinin T\u00fcrk ekonomisi ne diyor, ona bakt\u0131klar\u0131n\u0131, makro ekonomik sonu\u00e7lar\u0131n ne dedi\u011fine bakt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Zeybekci \u201c\u0130hracat\u0131m\u0131z, kapasite kullan\u0131m oran\u0131m\u0131z, b\u00fcy\u00fcmemiz ne diyor, bunlar\u0131n hepsi de in\u015fallah T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde d\u00fcnyada yine her alanda d\u00fcnya rekorlar\u0131 k\u0131rmaya devam edece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nKarar, operasyonun devam\u0131 niteli\u011finde\r\nG\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakan\u0131 B\u00fclent T\u00fcfenkci, Moody\u2019s\u2019in karar\u0131yla ilgili \u201cGerek\u00e7eleri olduk\u00e7a komik. \u2018Bir tak\u0131m y\u00f6netim bozukluklar\u0131 veya finans y\u00fck\u00fc\u2019 diyorlar. T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sisteminin hem finans hem y\u00f6netim yap\u0131s\u0131 \u00e7ok sa\u011flam.\u201d dedi. T\u00fcfenkci \u201cBu esas\u0131nda ekonomiye operasyonun devam\u0131 niteli\u011finde. 17 T\u00fcrk bankas\u0131n\u0131n notunun d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi veya izlenmeye al\u0131nmas\u0131, \u00f6zel sekt\u00f6rdeki \u015firketlerin izlenmeye al\u0131nmas\u0131... \u2018Birtak\u0131m y\u00f6netim bozukluklar\u0131 veya finans y\u00fck\u00fc\u2019 diyorlar. T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sisteminin hem finans hem y\u00f6netim yap\u0131s\u0131 \u00e7ok sa\u011flam.\u201d dedi.