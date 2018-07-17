Ekranların fenomen programı 'Güldür Güldür Show' bitiyor

Fenomen programdan hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczen haber...,Her b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyenlerini kahkahaya bo\u011fan G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'un yeni sezonda olmayaca\u011f\u0131 iddia edildi. ,Programdan ayr\u0131lan isimlerin farkl\u0131 i\u015flere y\u00f6nelmesi de iddialar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi.,G\u00dcLD\u00dcR G\u00dcLD\u00dcR YER\u0130NE YILMAZ ERDO\u011eAN GEL\u0130YOR\r\n\r\n,Posta'dan Mesut Yar konuyu k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131yarak \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "\u0130ddia \u00e7ok net. Show TV'nin lokomotif i\u015flerinden "G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show" \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon ekrana gelmeyecek. \r\n\r\n,B\u00f6yle bir iddiaya inanmak kolay de\u011fil... Ancak projenin i\u00e7inden kopan baz\u0131 isimlerin ba\u015fka i\u015flere y\u00f6neldi\u011fi haberi do\u011fru. ,Bu y\u00fczden Show TV ana oyuncular\u0131n\u0131 k\u0131smen kaybetmi\u015f bu i\u015f yerine Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131, yine ayn\u0131 yap\u0131m ekibinden \u00e7\u0131kan "\u00c7ok G\u00fczel Hareketler Bunlar" benzeri i\u015fi ekrana s\u00fcrme karar\u0131 alm\u0131\u015f..."