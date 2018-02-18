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Eksi 15 derecede yaylada göle girdiler
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Kaçkar Dağları'ndaki en yüksek yaylalardan olan ve kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi bulan Kavron Yaylası'na çıkan Rizeliler, yayla evlerini kardan temizledikten sonra günün yorgunluğunu eksi 15 derecede göle girerek attılar.
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