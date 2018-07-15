Ekstra zam müjdesi!

Ekstra zam m\u00fcjdesi!\r\n,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara ikinci zam bu ay verilecek. Tahminlere g\u00f6re ayl\u0131k tutar 533 liraya y\u00fckselecek.\r\n,Eyl\u00fcl\u2019den itibaren de \u00f6demeler 3 ayl\u0131k de\u011fil ayl\u0131k olarak yap\u0131lmaya ba\u015flanacak.\r\n,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alan 581 bin ki\u015fi, torba yasa ile ekstra zam elde etti.\r\n,Ayl\u0131\u011f\u0131n tutar\u0131 Haziran'da ay 265,79 liradan 500 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde ya\u015fl\u0131lara \u00f6denecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ula\u015ft\u0131. 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131na bir zam da bu ay olacak. Memur maa\u015flar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fle, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 yine artacak. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re memur zamm\u0131 y\u00fczde 8.67 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 543 lira 35 kuru\u015fa y\u00fckselecek. 3 ayda bir verilen ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131nda Eyl\u00fcl ay\u0131 itibariyle \u00f6deme sistemi de de\u011fi\u015fecek.\r\n,Bu maa\u015f normalde 3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde \u00f6deniyor. Mart, Haziran, Eyl\u00fcl ve Aral\u0131k aylar\u0131nda \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor. Eyl\u00fcl itibariyle bu maa\u015f ayl\u0131k olarak \u00f6denecek.\r\n,Yani muhta\u00e7 ya\u015fl\u0131lar her ay 543 lira 35 kuru\u015f alacak, maa\u015f i\u00e7in 3 ay beklemeyecek.\r\n,65 ya\u015f\u0131n\u0131 dolduran, hi\u00e7bir sosyal g\u00fcvencesi bulunmayan ve gelir \u015fart\u0131na uyan ki\u015filer, bu ayl\u0131ktan yararlanabiliyor. Gelir \u015fart\u0131nda ki\u015finin kendisi ile e\u015fine bak\u0131l\u0131yor..\r\n,.