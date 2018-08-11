El yapımı Sivas bıçağına bayram öncesi yoğun talep yaşanıyor

El yap\u0131m\u0131 Sivas b\u0131\u00e7a\u011f\u0131na bayram \u00f6ncesi yo\u011fun talep ya\u015fan\u0131yor,Sivas'ta b\u0131\u00e7ak ustalar\u0131n\u0131n el i\u015f\u00e7ili\u011fiyle 76 ayr\u0131 i\u015flemin ard\u0131ndan boynuz ve \u00e7elik kullan\u0131larak \u00fcrettikleri d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Sivas b\u0131\u00e7a\u011f\u0131, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi yo\u011fun talep g\u00f6r\u00fcyor.,Sivas'ta Demircilerard\u0131 Mahallesi'ndeki Eski Sanayi'de bulunan b\u0131\u00e7ak ustalar\u0131 Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi yo\u011fun mesai harc\u0131yor. ,Sivasl\u0131 b\u0131\u00e7ak ustalar\u0131 geli\u015fen teknolojiye ve seri \u00fcretimlere kar\u015f\u0131 el i\u015f\u00e7ili\u011fi ile b\u0131\u00e7ak \u00fcretmeye devam ediyor. \r\n,37 y\u0131ld\u0131r baba mesle\u011fi olan b\u0131\u00e7ak sanat\u0131n\u0131 ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015fan \u0130smail G\u00f6lebatmaz, Sivas b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011finin el i\u015f\u00e7ili\u011fi ile yap\u0131lmas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Bayram \u00f6ncesi el yap\u0131m\u0131 b\u0131\u00e7aklara talebin yo\u011fun oldu\u011funu ifade eden G\u00f6lebatmaz,"Sivas b\u0131\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi elle yap\u0131lmas\u0131d\u0131r. Bizim a\u011f\u0131zlar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u0131\u00e7aklar uzun s\u00fcre kesme \u00f6zelli\u011fini ve kalitesini kaybetmez. Sap ve \u00e7elik k\u0131sm\u0131 ise y\u0131llar ge\u00e7mesine ra\u011fmen kolay bir \u015fekilde deforme olmaz. Sivas b\u0131\u00e7aklar\u0131 internette ve reklamlarda sat\u0131lan b\u0131\u00e7aklarla kesinlikle k\u0131yaslanamaz" dedi.\r\n\r\n,B\u0131\u00e7aklar\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderdi\u011fini s\u00f6yleyen G\u00f6lebatmaz,"Taleplere yeti\u015femiyoruz neredeyse baz\u0131 \u00e7eliklerimiz ve malzemelerimiz bitmi\u015f durumda. Ald\u0131\u011f\u0131m sipari\u015fler ile birlikte Eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n sonuna kadar doluyum. ,Bayram \u00f6ncesi T\u00fcrkiye'nin her yerinden hatta yurt d\u0131\u015f\u0131ndan dahi sipari\u015flerim var. Kurban b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 fiyatlar\u0131 40 ile 50 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Kaliteli bir b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n fiyat\u0131 da 40 ile 50 lira aras\u0131nda olmal\u0131d\u0131r" diye konu\u015ftu.,76 ayr\u0131 i\u015flemden ge\u00e7irerek \u00fcretilen b\u0131\u00e7aklar Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi yo\u011fun talep g\u00f6r\u00fcyor. B\u0131\u00e7ak ustalar\u0131 bayram \u00f6ncesi artan sipari\u015fleri yeti\u015ftirmek i\u00e7in yo\u011fun mesai harc\u0131yor.\r\n