Elazığ'da akıl almaz olay! Üzerine kedi atlayınca 15 iğne yuttu

Elaz\u0131\u011f' ak\u0131lalmaz olay!,Elaz\u0131\u011f'da ya\u015fayan H\u00fclya Dolanbay (17), arkada\u015flar\u0131yla mahallede oyun ama\u00e7l\u0131 dudaklar\u0131n\u0131n aras\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 diki\u015f i\u011fneleriyle yere uzanarak yukar\u0131dan b\u0131rak\u0131lan balonlar\u0131 patlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,F\u0131rat \u00dcniversitesine kald\u0131r\u0131lan Dolanbay'\u0131n yuttu\u011fu toplu i\u011fnelerden midesine ve ince ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131na saplanan i\u011fnelerden 3'\u00fc endoskopi y\u00f6ntemiyle al\u0131nd\u0131. ,F\u0131rat \u00dcniversitesi Hastanesi \u00c7ocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ya\u015far Do\u011fan, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, hastan\u0131n bug\u00fcne kadar rastlad\u0131\u011f\u0131 ender vakalardan biri oldu\u011funu belirtti. Hastan\u0131n \u00e7ok riskli bir \u015fekilde oyun ama\u00e7l\u0131 balon patlatmak i\u00e7in dudaklar\u0131n\u0131n aras\u0131na 15 diki\u015f i\u011fnesi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifaden eden Do\u011fan, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n,Hasta Dolambay ise b\u00f6ylesine riskli bir oyun oynad\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok pi\u015fmanl\u0131k duydu\u011funu dile getirdi. \u0130\u011fneleri ilk yuttu\u011funda ailesine s\u00f6ylemedi\u011fini ancak rahats\u0131zlan\u0131nca s\u00f6ylemek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hastaneye geldiklerini aktaran Dolambay, "D\u0131\u015far\u0131da arkada\u015flar\u0131m\u0131zla oynuyorduk, a\u011fz\u0131ma i\u011fneleri ald\u0131m. Sonra yerde uzanarak balon patlatmaca oynayacakt\u0131k, balonu patlat\u0131rken birden kedi \u00fczerime atlad\u0131. \r\n, Kal\u0131n ba\u011f\u0131rsa\u011fa ge\u00e7en diki\u015f i\u011fnelerinin do\u011fal yoldan \u00e7\u0131kmamas\u0131 halinde kolonoskopi y\u00f6ntemiyle \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak. ,Bu esnada yoldan ge\u00e7en bir sokak kedisinin \u00fczerinden atlamas\u0131 sonucu panikleyen Dolanbay, dudaklar\u0131n\u0131n aras\u0131ndaki 15 diki\u015f i\u011fnesini yuttu.,Ne yapaca\u011f\u0131m\u0131 bilemedim. Birden b\u00fct\u00fcn i\u011fneleri yutmaya ba\u015flad\u0131m. Yuttum hepsini. Sonra kar\u0131n a\u011fr\u0131m oldu. \u00d6nce annemlere s\u00f6ylemedim, bir g\u00fcn sonra anlatt\u0131m" dedi.\r\n,.,"Hastam\u0131z, arkada\u015flar\u0131yla sokakta oyun ama\u00e7l\u0131 a\u011fz\u0131na 15 diki\u015f i\u011fnesi alarak balon patlatmaca oyunu oynuyorlarm\u0131\u015f. O esnada bir kedinin f\u0131rlamas\u0131 nedeniyle 15 i\u011fnenin t\u00fcm\u00fcn\u00fc yutuyor. 15 i\u011fne yutma \u015fikayetiyle geldi. \u0130zlemeye ald\u0131k, g\u00f6zetimimiz alt\u0131nda. Yakla\u015f\u0131k 24 saattir izlememize ra\u011fmen i\u011fnelerin baz\u0131lar\u0131 ba\u011f\u0131rsak ve midede oldu\u011fundan dolay\u0131 endoskopi yapt\u0131k. Mide ve ince ba\u011f\u0131rsa\u011fa saplanan i\u011fneleri \u00e7\u0131kard\u0131k. Ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131n ileri a\u015famalar\u0131nda baz\u0131 i\u011fneler halen karn\u0131nda duruyor. Hastam\u0131z\u0131 g\u00f6zlemde tutmaya devam edece\u011fiz. E\u011fer i\u011fneler do\u011fal yollardan \u00e7\u0131kmaz ise kolonoskopi ile geri kalan i\u011fneleri \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. \u015eimdiye kadar 3'\u00fcn\u00fc \u00e7\u0131kard\u0131k." \r\n\r\n