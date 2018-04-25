Elazığ'daki tarihi konakta poşet poşet para bulundu

.,Elaz\u0131\u011f'da bulunan tarihi konakta po\u015fet po\u015fet para bulundu...,Elaz\u0131\u011f Belediyesi taraf\u0131ndan restore edilen kona\u011f\u0131n kap\u0131 kiri\u015finde bulunan 1960-1970'li y\u0131llarda bas\u0131lm\u0131\u015f madeni paralar Elaz\u0131\u011f Arkeoloji ve Etnografya M\u00fczesi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi.\r\n\r\n,Elaz\u0131\u011f'\u0131n tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanl\u0131 d\u00f6neminden kalma Sa\u011f\u0131r M\u00fcft\u00fc Kona\u011f\u0131'n\u0131n restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda odalar\u0131ndan birinin kap\u0131 kiri\u015fine saklanm\u0131\u015f 6 bin madeni para bulundu.,Harput Mahallesi Muhtar\u0131 Z\u00fclk\u00fcf Demirpolat, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, konakta devam eden restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ekiplerin herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren bir olayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Kona\u011f\u0131n i\u00e7 kesimindeki bir odan\u0131n kap\u0131s\u0131nda tadilat yapan ekiplerin kap\u0131n\u0131n kiri\u015fine saklanm\u0131\u015f po\u015fetler i\u00e7erisinde 6 bin madeni para bulduklar\u0131n\u0131 ifade eden Demirpolat, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,Restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ekiplerin kap\u0131n\u0131n kiri\u015fini sa\u011flamla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in kiri\u015fteki baz\u0131 ta\u015flar\u0131 s\u00f6kmeleri ile yukar\u0131dan madeni paralar a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor. M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden ekiplere haber verdik.\r\n\r\n,Paralar incelendi\u011finde 1960-1970'li y\u0131llardan kald\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. Bu konakta son olarak Harput esnaf\u0131ndan rahmetli \u0130zzet \u00dcnl\u00fc beyefendi oturuyordu. ,Bu konakta son olarak Harput esnaf\u0131ndan rahmetli \u0130zzet \u00dcnl\u00fc beyefendi oturuyordu. ,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,B\u00fcy\u00fck ihtimal kendisi bu paralar\u0131 buraya koymu\u015f olabilir. Bulunan madeni paralar M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne teslim edildi.