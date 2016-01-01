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Elbise dolabını uyuşturucu serasına çevirmişler!
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Seraya çevrilen dairede, 160 gram ile 182 kök uyuşturucu ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.
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