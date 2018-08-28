Elektrikli bisiklet sürücüsünün feci sonu!

Elektrikli bisiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn feci sonu!,Demirbey\u2019in cesedi Ortaca Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n olay yerindeki incelemesinin ard\u0131ndan Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\nAra\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc H.U.\u00d6., g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Kaza ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Mu\u011fla\u2019n\u0131n Ortaca il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 elektrikli bisiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re; Ortaca-Dalyan yolunun 11\u2019inci kilometresinde yaya ge\u00e7idinden elektrikli bisikleti ile ge\u00e7mek isteyen Zeki Demirbey\u2019e, Dalyan istikametinde seyir halinde olan H.U.\u00d6., y\u00f6netimindeki 34 BMV 36 plakal\u0131 otomobil \u00e7arpt\u0131. \r\n,\u00c7arpman\u0131n etkisi ile elektrikli bisiklet kullan\u0131c\u0131s\u0131 Demirbey, yola savruldu. \r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri Demirbey\u2019in, hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. \r\n\r\n