Elektronik sigara kullananlara...

Sigaran\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fc y\u00f6nde etkileyen zararl\u0131 maddelerin ba\u015f\u0131nda geldi\u011fi herkes taraf\u0131ndan bilinir...,D\u00fcnyada milyonlarca insan bu y\u00fczden tehlike alt\u0131nda.\r\n\r\n,Sigara sa\u011fl\u0131\u011fa zararl\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen bir\u00e7ok ki\u015fi bunu bile bile sigara kullanmaktad\u0131r.\r\n\r\n,En yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen zararl\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n i\u00e7inde en ba\u015f\u0131 \u00e7eken sigara v\u00fccuda bir\u00e7ok zarar vermekte ve uzun s\u00fcre sigara kullanan ki\u015filerde maalesef hastal\u0131klar\u0131n geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc m\u00fcmk\u00fcn olmamaktad\u0131r.\r\n\r\n,Elektronik sigaraya dikkat G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klari Uzmani Dr. Recep Dodurgal\u0131, elektronik sigaran\u0131n normal sigara gibi insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ciddi derecede zarar verdi\u011fini belirterek ayn\u0131 yasaklara tabi olmas\u0131 gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Dodurgal\u0131, elektronik sigaran\u0131n insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na normal sigara boyutunda zarar verdi\u011fini s\u00f6yledi. Dr. Dodurgal\u0131, elektronik sigaran\u0131n, hi\u00e7bir zaman sigaray\u0131 b\u0131rakma y\u00f6ntemi olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemeyece\u011fini belirterek,\r\n\r\n,\u201cElektronik sigara son y\u0131llarda gittik\u00e7e yayg\u0131nla\u015f\u0131yor ve sigara b\u0131rakma y\u00f6ntemi ve sigaraya alternatif olarak pazarlan\u0131yor. Elektronik sigarada nihayetinde bir t\u00fct\u00fcn end\u00fcstrisinin \u00fcr\u00fcn\u00fcd\u00fcr. \u0130\u00e7erisinde nikotin bulunduruyor. Ayr\u0131ca i\u00e7erisinde zararl\u0131 kimyasal maddeler de var. Bunlar\u0131 \u00e7e\u015fitli aromalarla daha cazip hale getiriyorlar ama hi\u00e7bir zaman elektronik sigara, sigaray\u0131 b\u0131rakma y\u00f6ntemi olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez. Sigaraya bir alternatif de\u011fildir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Dr. Recep Dodurgal\u0131, elektronik sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n hen\u00fcz uzun y\u0131llara dayanan bir al\u0131\u015fkanl\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kanser yap\u0131c\u0131 etkileri hakk\u0131nda yeterli bilimsel veri bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak y\u0131llar sonra kanser yap\u0131c\u0131 veya v\u00fccuda zararl\u0131 hasarlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Dodurgal\u0131, \u201cElektronik sigara kullananlarda nikotinin zararlar\u0131na maruz kal\u0131yorlar. Elektronik sigara kullan\u0131m\u0131 hen\u00fcz uzun y\u0131llara dayanan bir al\u0131\u015fkanl\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bunlar\u0131n kanser yap\u0131c\u0131 etkileri hakk\u0131nda yeterli bilimsel veri yok.\r\n,Uzun y\u0131llar ge\u00e7ti\u011fi zaman elektronik sigara kullananlar da sigara kullan\u0131m\u0131 gibi kanser yap\u0131c\u0131 veya ba\u015fka v\u00fccuda zararl\u0131 hasarlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclecektir\u201d dedi.\r\n\r\n,"Sigara i\u00e7ilemeyen bir yerde elektronik sigara da i\u00e7ilmemeli"\r\n\r\n,Dr. Recep Dodurgal\u0131 son olarak sigara i\u00e7ilemeyen bir yerde elektronik sigaran\u0131n da i\u00e7ilememesi gerekti\u011fini vurgulayarak \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cElektronik sigara duman\u0131na maruz kalanlar da ayn\u0131 sigara duman\u0131na maruz kalanlar gibi o dumandan etkileniyorlar.\r\n\r\n,Elektronik sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n da sigara kullan\u0131m\u0131 gibi yasaklara tabii olmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Sigara i\u00e7ilemeyen bir yerde elektronik sigara da i\u00e7ilememeli. O dumana maruz kal\u0131nmamal\u0131d\u0131r.\u201d