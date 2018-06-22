Elif Şafak rengini belli etti

24 Haziran se\u00e7imlerine k\u0131sa bir s\u00fcre kala \u00fcnl\u00fc isimler oyunun rengini belli etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131 RT eden Elif \u015eafak, \u0130zmir mitinginde kad\u0131nlar\u0131n \u00f6n s\u0131ralarda yer ald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.,Avrupa'da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm etkinliklerde T\u00fcrkiye'yi k\u00f6t\u00fclemesiyle tan\u0131nan yazar Elif \u015eafak da tercihini takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Elif \u015eafak'\u0131n oyunun rengi...\r\n,Buldu\u011fu her f\u0131rsatta Avrupa'da T\u00fcrkiye'yi k\u00f6t\u00fcleyen Elif \u015eafak, 24 Haziran se\u00e7imlerinde tercihini Muharrem \u0130nce'den yana kullanacak.\r\n