Elindeki bıçakla sokakta dehşet saçtı!

Ayd\u0131n\u2019\u0131n Efeler il\u00e7esinde, elindeki b\u0131\u00e7akla kendisine zarar veren ve \u00e7evreye tehditler savuran \u015fah\u0131s polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirildi.,Olay, \u00f6\u011fle saatlerinde Efeler il\u00e7esi Orta Mahalle 220 Sokak\u2019ta meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re; aile i\u00e7inde ya\u015fanan tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan elindeki b\u0131\u00e7akla soka\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen M.O., b\u0131\u00e7akla kendisini sa\u011f kolundan yaralad\u0131. ,Sokakta dola\u015fmaya ba\u015flayan M.O., \u00e7evredekilere tehditler savurmaya ba\u015flad\u0131. ,B\u00f6lgeye sevk edilen polis ekipleri, M.O\u2019yu tedavi olmas\u0131 ve sakinle\u015fmesi i\u00e7in uzun s\u00fcre ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. anlar ya\u015fatan M.O. ve e\u015fi, daha sonra evlerine giderek ellerine ald\u0131klar\u0131 b\u0131\u00e7aklarla sald\u0131rgan tav\u0131rlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcren ikna \u00e7abalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sakinle\u015fen \u00e7ift, evlerine g\u00f6nderildi.,Uzun s\u00fcren \u00e7abalar\u0131n ard\u0131ndan elindeki b\u0131\u00e7ak al\u0131narak ikna edilen M.O., ambulansa giderek tedavisini yapt\u0131rd\u0131 ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.\r\n\r\nPolislerin ifade i\u015flemleri i\u00e7in karakola g\u00f6t\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 M.O., bu kez de ekip otosuna binmemek i\u00e7in direndi. Polise zor