Elinizi çabuk tutun! Borç yapılandırmasında son gün yarın...

Vergi ve Di\u011fer Baz\u0131 Alacaklar\u0131n Yeniden Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Kanun kapsam\u0131ndaki alacaklar\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131nda son g\u00fcnlere girildi.\r\n,Son ba\u015fvuru g\u00fcn\u00fcn\u00fcn 31 Temmuz Sal\u0131 oldu\u011fu yap\u0131land\u0131rma imkan\u0131ndan yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) \u00fczerinden de m\u00fcracaatta bulunabiliyor. ,Y\u0131\u011f\u0131lma ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131n son g\u00fcn\u00fc beklemeden ba\u015fvuruda bulunmas\u0131 \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Vergi dairelerine \u00f6demeler ise eyl\u00fcl ay\u0131nda yap\u0131lacak\r\n\r\n,Yeniden yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurular\u0131 devam ederken, vatanda\u015flar\u0131n haberlerinin olmad\u0131\u011f\u0131 bor\u00e7lar\u0131na da dikkat etmeleri gerekiyor., M\u00fckellefler, devlete borcunun bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (G\u0130B) mobil uygulamas\u0131ndan sorgulayarak \u00f6\u011frenebiliyor.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rmadan yararlanan vatanda\u015flar, bor\u00e7 asl\u0131n\u0131 ve Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) oranlar\u0131 esas al\u0131narak hesaplanan tutar\u0131 \u00f6demesi halinde, gecikme faizini, zamm\u0131n\u0131 ve vergi cezalar\u0131n\u0131 \u00f6demeyecek. ,Vergi asl\u0131na ba\u011fl\u0131 olmayan cezalar\u0131n y\u00fczde 50'sinin \u00f6denmesi durumunda da kalan y\u00fczde 50'si tahsil edilmeyecek.\r\n\r\n,Vadesi 31 Aral\u0131k 2013'ten \u00f6nce olan 100 lira ve alt\u0131ndaki bor\u00e7lar ise ba\u015fvuru aranmadan silinecek.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda ba\u015fvuran ve pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7en m\u00fckellefler neredeyse vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n sadece anaparas\u0131n\u0131 \u00f6deyerek bu f\u0131rsattan yararlanabilecek. ,D\u00fczenlemeyle birikmi\u015f vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n varsa vergi ziya\u0131 cezalar\u0131 silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamlar\u0131 ise ilgili d\u00f6nemlerde ge\u00e7erli Y\u0130-\u00dcFE ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 uygulanarak yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar\u0131n pe\u015fin 1 Ekim 2018'e kadar \u00f6denmesi halinde, hesaplanan Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 90, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131ndan y\u00fczde 25 indirim yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Eyl\u00fcl ay\u0131nda pe\u015fin \u00f6deme yapamayan vatanda\u015flar, taksitle \u00f6deme se\u00e7ene\u011fini kullanabilecek., Bu durumda da birinci taksiti \u00f6dedikten sonra ikinci taksitin \u00f6deme s\u00fcresinde yani kas\u0131m ay\u0131nda, kalan borcunun tamam\u0131n\u0131 \u00f6deyen m\u00fckelleflere de indirim yap\u0131lacak. ,Bu kez Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 50, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131ndan y\u00fczde 12,5 indirim uygulanacak. Buna g\u00f6re, \u00f6demelerin pe\u015fin veya ilk iki taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde yap\u0131lmas\u0131 halinde, \u00f6denecek tutarda katsay\u0131 art\u0131\u015f\u0131 olmayacak.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar, pe\u015fin \u00f6demenin yan\u0131 s\u0131ra 2'\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de \u00f6denebilecek. ,Bu takdirde tercih edilen \u00f6deme s\u00fcresine g\u00f6re \u00e7e\u015fitli oranlarda katsay\u0131 uygulanacak.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar\u0131n kredi kart\u0131yla pe\u015fin ya da taksitle \u00f6denmesi de m\u00fcmk\u00fcn olacak. ,Kredi kart\u0131yla \u00f6demeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Kredi kart\u0131yla \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, i\u015flem tarihi itibar\u0131yla bor\u00e7 \u00f6denmi\u015f olacak.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rmadan yararlanmak i\u00e7in ilk iki taksitin tam ve s\u00fcresinde \u00f6denmesi gerekecek. Bir takvim y\u0131l\u0131nda ikiden fazla taksitin s\u00fcresinde \u00f6denmemesi halinde, yap\u0131land\u0131rma hakk\u0131 kaybedilecek.\r\n\r\n,Kanun kapsam\u0131nda, 31 Mart ve \u00f6ncesi d\u00f6neme ait vergi, resim ve har\u00e7 bor\u00e7lar\u0131 yer al\u0131yor. Ayr\u0131ca, d\u00fczenlemeden, askerlik, se\u00e7im, n\u00fcfus, trafik idari, karayollar\u0131 ta\u015f\u0131ma, otoyol ve k\u00f6pr\u00fclerden ihlalli ge\u00e7i\u015f para cezalar\u0131yla Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK) taraf\u0131ndan verilen para cezas\u0131 bor\u00e7lar\u0131 olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 May\u0131s'tan \u00f6nce olan ecrimisil, kaynak kullan\u0131m destekleme fonu, \u00f6\u011frenim kredisi, katk\u0131 kredisi alacaklar\u0131 ve haks\u0131z yere yararlan\u0131lan destek \u00f6demeleri gibi di\u011fer kamu alacaklar\u0131 da kapsamda bulunuyor.\r\n\r\n,Kamuoyunda "varl\u0131k bar\u0131\u015f\u0131" olarak bilinen d\u00fczenleme kapsam\u0131nda, yurt d\u0131\u015f\u0131nda bulunan varl\u0131klar, 30 Kas\u0131m'a kadar banka veya arac\u0131 kurumlara bildirilmesi halinde bi