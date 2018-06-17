Elon Musk'ın tünelinden en detaylı görüntü

Elon Musk'\u0131n trafik sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in kurdu\u011fu Boring Company'den bir s\u00fcredir kaz\u0131lan t\u00fcnellere ait en detayl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc geldi.\r\n,Tesla ile elektrikli otomobil \u00fcreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini de\u011fi\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan ve Hyperloop ile toplu ta\u015f\u0131mada \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7may\u0131 hedefleyen Elon Musk, trafik sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vam\u0131\u015f ve \u00e7areyi otomobiller i\u00e7in t\u00fcnel kazmakta bulmu\u015ftu.\r\n,Elon Musk kendi kendine yaz\u0131l\u0131m programlay\u0131p kodlamay\u0131 \u00f6\u011frendi ve 12 ya\u015f\u0131ndayken kendi yazd\u0131\u011f\u0131 Blastar isimli oyunu tasarlad\u0131 ve daha sonra bu oyunu o zaman\u0131n paras\u0131 ile 500 dolara satarak bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcndeki ilk paras\u0131n\u0131 kazand\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu i\u015f i\u00e7in kurulan Boring Company, projeden en detayl\u0131 sonucu sosyal medya \u00fczerinden yay\u0131nlad\u0131. Twitter'dan yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde kaz\u0131lan t\u00fcnellerde Model X SUV'nin seyahat etmesi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri yer al\u0131yor.\r\n,Elon Musk yapt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar ile ku\u015fkusuz teknoloji d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok konu\u015ftu\u011fu isim? Peki kim bu Elon Musk? \u0130\u015fte Musk ile ilgili bilmeniz gereken her \u015fey...\r\n\r\n,G\u00fcney Afrika as\u0131ll\u0131 ABD'li ka\u015fif ve giri\u015fimci olan Elon Musk Kanadal\u0131 bir anne Haldeman ve G\u00fcney Afrikal\u0131 bir baba Errol\u2019un o\u011flu olarak d\u00fcnyaya geldi.\r\n\r\n,1992'de, Kingston, Ontario\u2019daki Queen\u2019s University\u2019de iki y\u0131l e\u011fitim ald\u0131ktan sonra ABD'nin \u00f6nde gelen \u00fcniversitelerinden birisi olarak kabul g\u00f6ren University of Pennsylvania\u2019da i\u015fletme ve fizik okumak i\u00e7in Kanada\u2019dan ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Karde\u015fi Kimbal Musk\u2019la beraber yeni organizasyonlar i\u00e7in bir \u00e7evrimi\u00e7i i\u00e7erik yay\u0131nlama yaz\u0131l\u0131m\u0131 olan Zip2 projesini hayata ge\u00e7iren Musk,1999 y\u0131l\u0131nda bu giri\u015fimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda AltaVista'ya satt\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 y\u0131l\u0131n Mart ay\u0131nda \u00e7evrimi\u00e7i finans ve \u00f6deme servisi olan X.com\u2019un ortak kuruculu\u011funu yapt\u0131 ve ilerleyen aylarda PayPal'i olu\u015fturdu \r\n\r\n,Teknoloji d\u00fcnyas\u0131n\u0131n belki de en \u00e7ok konu\u015fulan ismi Elon Musk ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Los Angeles trafi\u011finin onu \u00e7\u0131ld\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015f ve s\u0131rf bu y\u00fczden t\u00fcnel kazmak i\u00e7in bir sondaj \u015firketi kuraca\u011f\u0131n\u0131 ki\u015fisel Twitter hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesajla duyurmu\u015ftu.\r\n,2002 y\u0131l\u0131nda bu giri\u015fimini ise 1.5 milyar dolara online al\u0131\u015fveri\u015f devi eBay'e satt\u0131.\r\n\r\n,Ancak bu payla\u015f\u0131m d\u0131\u015f\u0131nda t\u00fcnelin yap\u0131m\u0131n\u0131n ne a\u015famada oldu\u011fu ve kullan\u0131ma a\u00e7\u0131l\u0131p a\u00e7\u0131lmayaca\u011f\u0131na dair bir bilgiye ise yer verilmedi.\r\n,Musk belki de ad\u0131n\u0131 en \u00e7ok duymam\u0131za vesile olan \u015firketi SpaceX'i 2002 y\u0131l\u0131nda kurdu. Musk uzay ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapan \u015firketin CEO\u2019su ve CTO\u2019su olarak g\u00f6revine devam ediyor.\r\n\r\n,SpaceX ISS'ye bir ara\u00e7 g\u00f6nderen ve yana\u015ft\u0131ran ilk ticari \u015firket olarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n\r\n