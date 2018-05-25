Elon Musk'tan ölümcül uyarı

Elon Musk'tan \u00f6l\u00fcmc\u00fcl uyar\u0131 geldi...,Katrilyonlarcas\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplayacak ve insanlar\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015fecek,Tesla ile elektrikli otomobil \u00fcreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini de\u011fi\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan ve Hyperloop ile toplu ta\u015f\u0131mada \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7may\u0131 hedefleyen Elon Musk bir kez daha yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile g\u00fcndemde.\r\n,Son d\u00f6nemde yapay zeka ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131lar ile bas\u0131nda kendisine s\u0131k\u00e7a yer bulan Musk'\u0131n bu seferki hedefi u\u00e7an otomobiller oldu.\r\n,SpaceX ve Tesla'n\u0131n CEO'su Elon Musk, u\u00e7an arabalar\u0131n insanl\u0131k i\u00e7in "giyotin" olabilece\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Musk daha \u00f6nce kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131 etkinliklerde defalarca yapay zekan\u0131n insao\u011flunun sonunu getirebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n,Musk iddias\u0131n\u0131 \u015fu \u00f6zler ile dile getirdi: \r\n\r\n"Katrilyonlarca u\u00e7an ara\u00e7 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplayacak ve ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz olarak birinin bak\u0131ms\u0131z arac\u0131, masum bir yayan\u0131n \u00fczerine giyotin gibi d\u00fc\u015fecek" ,Elon Musk ku\u015fkusuz son d\u00f6nemde teknoloji d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok konu\u015ftu\u011fu isimlerden biri!,G\u00fcney Afrika as\u0131ll\u0131 ABD'li mucit ve giri\u015fimci olan Elon Musk Kanadal\u0131 bir anne Haldeman ve G\u00fcney Afrikal\u0131 bir baba Errol\u2019un o\u011flu olarak d\u00fcnyaya geldi.\r\n\r\n,Elon Musk kendi kendine yaz\u0131l\u0131m programlay\u0131p kodlamay\u0131 \u00f6\u011frendi ve 12 ya\u015f\u0131ndayken kendi yazd\u0131\u011f\u0131 Blastar isimli oyunu tasarlad\u0131 ve daha sonra bu oyunu o zaman\u0131n paras\u0131 ile 500 dolara satarak bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcndeki ilk paras\u0131n\u0131 kazand\u0131.\r\n\r\n,1992'de, Kingston, Ontario\u2019daki Queen\u2019s University\u2019de iki y\u0131l e\u011fitim ald\u0131ktan sonra ABD'nin \u00f6nde gelen \u00fcniversitelerinden birisi olarak kabul g\u00f6ren University of Pennsylvania\u2019da i\u015fletme ve fizik okumak i\u00e7in Kanada\u2019dan ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bu \u00fcniversiteden ekonomi alan\u0131nda lisans diplomas\u0131 alan Musk, fizik alan\u0131nda da yan dal diplomas\u0131n\u0131n sahibi oldu.\r\n\r\n,Karde\u015fi Kimbal Musk\u2019la beraber yeni organizasyonlar i\u00e7in bir \u00e7evrimi\u00e7i i\u00e7erik yay\u0131nlama yaz\u0131l\u0131m\u0131 olan Zip2 projesini hayata ge\u00e7iren Musk,1999 y\u0131l\u0131nda bu giri\u015fimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda AltaVista'ya satt\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 y\u0131l\u0131n Mart ay\u0131nda \u00e7evrimi\u00e7i finans ve \u00f6deme servisi olan X.com\u2019un ortak kuruculu\u011funu yapt\u0131 ve ilerleyen aylarda PayPal'i olu\u015fturdu\r\n\r\n2002 y\u0131l\u0131nda bu giri\u015fimini ise 1.5 milyar dolara online al\u0131\u015fveri\u015f devi eBay'e satt\u0131.\r\n\r\nMusk belki de ad\u0131n\u0131 en \u00e7ok duymam\u0131za vesile olan \u015firketi SpaceX'i 2002 y\u0131l\u0131nda kurdu. Musk uzay ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapan \u015firketin CEO\u2019su ve CTO\u2019su olarak g\u00f6revine devam ediyor.\r\n\r\n