Emekli ikramiyesi yüzde 25 artırılmalı

T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi (T\u00dcED), Kurban ve Ramazan bayramlar\u0131nda emeklilere verilen 1.000 liral\u0131k ikramiyenin y\u00fcksek enflasyon kar\u015f\u0131s\u0131nda eridi\u011fini belirterek, yeni y\u0131lda ikramiyelerin en az enflasyon oran\u0131nda art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti. ,T\u00dcED Genel Ba\u015fkan\u0131 K\u00e2z\u0131m Erg\u00fcn, dini bayramlar \u00f6ncesi emeklilere ikramiye verilmesi taleplerinin kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015f olmas\u0131ndan duyduklar\u0131 memnuniyeti dile getirirken ,\u201cBayram ikramiyesi kapsam\u0131nda bu y\u0131l 2,4 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 21 milyar liraya yak\u0131n ikramiye \u00f6dendi. Uygulama yeni y\u0131lda da devam edecek. ,Bu y\u0131l biner lira olarak verilen ikramiye, y\u00fcksek enflasyon kar\u015f\u0131s\u0131nda eridi. Yeni y\u0131lda emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f oran\u0131 kadar ikramiyeler de art\u0131r\u0131lmal\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,