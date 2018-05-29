Emekli maaşı ve ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklama

Emekli maa\u015f\u0131 ve ikramiyeleri ile ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klama geldi.,.,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu emeklilerin maa\u015flar\u0131 ve ikramiyelerinin bayramdan \u00f6nce \u00f6denece\u011fini duyurdu. ,Ba\u011fkur ve emekli sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de \u00f6deyece\u011fiz. ,SSK Ba\u011fkur ve emekli sand\u0131\u011f\u0131ndan emekli olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, SGK'dan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 alman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra farkl\u0131 \u00f6demeleri alan hak sahiplerimiz de var. ,Haziran'\u0131n ilk haftas\u0131nda \u00f6demeye yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade etmi\u015ftik. 15 - 17 Haziran tarihleri aras\u0131nda Ramazan bayram\u0131m\u0131z.\r\n\r\n,Bayram \u00f6ncesinde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 daha da rahatlatmak ad\u0131na, hem emekli maa\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6demelerini hem ikramiyelerimiz de bir \u00f6nceki hafta yapmaya karar verdik.\r\n\r\n,Emekli sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerimizin maa\u015flar\u0131 ay\u0131n 1 - 5 aras\u0131nda, SSK Ba\u011fkur emekli maa\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 da 11 12 13 Haziran tarihlerinde \u00f6demelerini ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olaca\u011f\u0131z.,SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde \u00f6deyece\u011fiz.\r\n\r\n,Onlar\u0131 da ilgilendiren \u00e7ok \u00f6nemli bir m\u00fcjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye \u00f6dememiz olacak.