Emekli maaşına asgari ücret ayarı

En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n asgari \u00fccrete e\u015fitlenmesi s\u00f6z konusu.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri i\u00e7in yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma g\u00fcndemde. En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n asgari \u00fccrete e\u015fitlenmesi \u00fczerinde duruluyor. ,.,Yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi, y\u0131lda 2 kez enflasyona endeksli zam al\u0131yor. Ocak'ta y\u00fczde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz art\u0131\u015f\u0131n\u0131 da merakla bekliyor. Emekliler, Temmuz zamm\u0131 i\u00e7in enflasyon verilerini takibe al\u0131rken, yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma g\u00fcndeme geldi. En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n asgari \u00fccret ile e\u015fitlenmesi \u00fczerinde duruluyor. Konuyu d\u00fcn TESK Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, esnaf ve sanatkarlar i\u00e7in bir kez daha g\u00fcndeme ta\u015f\u0131d\u0131. Esnaf ve sanatkarlar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n bin 100 liradan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Paland\u00f6ken, "Toplumda en \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131p en uzun prim g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6deyen kesim esnaf ve sanatkard\u0131r. Ba\u011f-Kur'lu esnaf ve sanatkar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131 asgari \u00fccretin alt\u0131nda olmamal\u0131" dedi. SSK emeklilerinin de bu y\u00f6nde beklentisi bulunuyor. ,Bu form\u00fcl \u00f6zellikle d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f alan emeklilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek. Asgari \u00fccretin alt\u0131nda \u00fccret olmayacak. Maa\u015f\u0131 asgari \u00fccretin alt\u0131nda olan emeklilere zam yap\u0131lacak. ,\u00d6zellikle 2000'den sonra emekli olan olan SSK'l\u0131lar ile Ba\u011f-Kur emeklilerinin maa\u015flar\u0131nda ciddi zamlar ortaya \u00e7\u0131kacak. Form\u00fcle g\u00f6re; halen net bin 603 lira 12 kuru\u015f olarak uygulanan asgari \u00fccret, emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n da taban\u0131n\u0131 olu\u015fturacak. B\u00f6ylece t\u00fcm emekli maa\u015flar\u0131 bin 603 liran\u0131n \u00fczerinde olacak. Talepler hayata ge\u00e7erse, maa\u015f\u0131 bin 603 liran\u0131n alt\u0131nda olan emeklilere zam yap\u0131lacak.