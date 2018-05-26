Emekli maaşına en az 433 TL zam

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn AK Parti\u2019nin se\u00e7im bildirgesini kamuoyuna a\u00e7\u0131klarken verdi\u011fi 3600 ek g\u00f6sterge m\u00fcjdesiyle, kapsamdaki memurlar\u0131n emekliayl\u0131klar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra emekli ikramiyeleri de artacak.,Erdo\u011fan, polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire ve din g\u00f6revlilerinin y\u0131llardan beri talebi olan 3600 ek g\u00f6sterge konusunda m\u00fcjdeyi a\u00e7\u0131klad\u0131. Ek g\u00f6sterge art\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in yasal d\u00fczenleme gerekiyor. D\u00fczenleme, Meclis a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra yasayla ger\u00e7ekle\u015ftirilebilece\u011fi gibi, kanun h\u00fckm\u00fcnde kararnameyle de hayata ge\u00e7irilebilecek.,Memurlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131n\u0131 olu\u015fturan ve toplam say\u0131lar\u0131 1.5 milyon ki\u015fiye ula\u015fan \u00f6\u011fretmen, polis, hem\u015fire ve din g\u00f6revlilerinin 3600 ek g\u00f6stergeden dolay\u0131 en b\u00fcy\u00fck kazanc\u0131 emekli ayl\u0131klar\u0131nda olacak.\r\n\r\n,D\u00f6rt meslek grubunun emekli ayl\u0131\u011f\u0131, 3000 ek g\u00f6stergeye tabi olup 25 y\u0131l hizmeti bulunan ve 1\/4\u2019\u00fcnden emekli olanlar i\u00e7in 2 bin 950 lirada e\u015fitlenecek.,Hem\u015firelerin 2 bin 349 TL olan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 601 TL; \u00f6\u011fretmen ve din g\u00f6revlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 da 433 TL art\u0131r\u0131lacak. ,30 y\u0131l hizmeti bulunup ek g\u00f6stergesi 3000\u2019den 3600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131lanlar\u0131n emekli ayl\u0131\u011f\u0131ndaki art\u0131\u015f 641 liraya ula\u015facak. 25 y\u0131l hizmeti bulunan ve ek g\u00f6stergesi 2200\u2019den 3600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131lanlar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 y\u0131l hizmeti bulunan ve ek g\u00f6stergesi 2200\u2019den 3600\u2019e y\u00fckseltilenlerin emekli ayl\u0131klar\u0131 da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,Ek g\u00f6sterge 3000\u2019den 3600\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, s\u00f6z konusu memur kesiminin \u00e7ok az bir k\u0131sm\u0131 i\u00e7in maa\u015f art\u0131\u015f\u0131 olabilecek. G\u00f6sterge de\u011fi\u015fikli\u011fi ile emeklilik kesintisi artaca\u011f\u0131 i\u00e7in memurlar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015fta ise 33-41 TL aras\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olacak.,Halen 3000 ek g\u00f6stergeye tabi olan \u00f6\u011fretmen, polis ve din g\u00f6revlilerinin 25 y\u0131l \u00fczerinden emekli ikramiyeleri 17 bin 96 lira, hem\u015firelerin emekli ikramiyeleri de 19 bin 267 lira artacak.,B\u00f6ylece, \u00f6\u011fretmen, polis ve din g\u00f6revlilerinin 25 y\u0131l hizmetten 77 bin 472 lira olan ikramiyeleri ile hem\u015firelerin 75 bin 301 lira olan ikramiyeleri 94 bin 568 lirada e\u015fitlenecek.,AK Parti\u2019nin se\u00e7im beyannamesindeki ek g\u00f6sterge art\u0131\u015f\u0131yla polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire ve din g\u00f6revlisinin geliri emeklilikte artacak.\r\n\r\nEmekli maa\u015f\u0131 433-641 TL\r\n\r\nEmekli ikramiyesi 17-19 bin TL,