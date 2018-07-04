Emekli maaşına yüzde 9,17 zam

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maa\u015f ve fark oranlar\u0131 belli oldu. , T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan haziran enflasyonunun ard\u0131ndan kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve emeklilerin ayl\u0131k zamlar\u0131 da belirlendi.,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, enflasyon rakamlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, memur emeklileri, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileriyle kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Buna g\u00f6re, toplu s\u00f6zle\u015fme h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fince Ocak 2018\u2019de y\u00fczde 4 zam alan memurlar, ilk 6 ayda enflasyon y\u00fczde 9,17 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 5,17 enflasyon fark\u0131na hak kazand\u0131. Memurlar ayr\u0131ca toplu s\u00f6zle\u015fme hakk\u0131ndan kaynaklaran y\u00fczde 3,5 zamm\u0131 da yine temmuz ay\u0131nda alacak. ,B\u00f6ylece memur maa\u015flar\u0131 temmuz ay\u0131nda y\u00fczde 8,6 artm\u0131\u015f olacak. Memur emeklilerinin maa\u015f art\u0131\u015flar\u0131 da memur maa\u015f art\u0131\u015f\u0131 oran\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek.,Kanuna g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri, ger\u00e7ekle\u015fen 6 ayl\u0131k enflasyon kadar maa\u015f zamm\u0131 al\u0131yor. T\u00dc\u0130K rakamlar\u0131nda y\u0131l\u0131n ilk 6 ay\u0131nda enflasyon y\u00fczde 9,17\u2019ye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri bu oranda zam alacak. ,Bu hesaplama ile emekli ayl\u0131\u011f\u0131 1.500 lira olan bir emekli i\u015f\u00e7i, bundan b\u00f6yle 1.638 lira maa\u015fa hak kazanacak. ,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada aile yard\u0131m\u0131 \u00f6dene\u011fi d\u00e2hil en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131n\u0131n 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya y\u00fckseldi\u011fi, en d\u00fc\u015f\u00fck memur emekli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n da 1.978 liradan 2 bin 149 liraya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Memurlar\u0131, s\u00f6zle\u015fmeliler, ge\u00e7ici personel ve memur emeklileri, zaml\u0131 maa\u015f ve enflasyon fark\u0131n\u0131 15 Temmuz\u2019da alacak. ,Memur ve emeklilerin zam oranlar\u0131 toplu s\u00f6zle\u015fmeyle belirleniyor. ,2017 sonunda memur sendikalar\u0131yla h\u00fck\u00fbmet aras\u0131ndaki toplu s\u00f6zle\u015fme ile ilk 6 ay i\u00e7in y\u00fczde 4, ikinci 6 ay i\u00e7in y\u00fczde 3,5 zam verilmesine, enflasyonun bu oran\u0131 a\u015fmas\u0131 h\u00e2linde fark \u00f6denmesine karar verilmi\u015fti.