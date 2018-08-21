Emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama geldi

Emekli maa\u015flar\u0131 ne zaman yatacak? sorusu bu ay\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulan konular\u0131ndan birisi olmu\u015ftu.,Milyonlarca vatanda\u015f\u0131n Kurban Bayram\u0131 i\u00e7in heyecanla bekledi\u011fi emekli ayl\u0131klar\u0131 ile ilgili Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan a\u00e7\u0131klama geldi. ,SGK'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram g\u00fcnlerine rastlayan ayl\u0131k \u00f6demelerinin erken \u00f6denmesi konusunun kas\u0131tl\u0131 olarak istismar edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131, \u00f6demeler ile ilgili spek\u00fclatif haberlerle alg\u0131 olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.,Kurumun belirledi\u011fi d\u00f6nem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay pe\u015fin olarak \u00f6denen gelir ve ayl\u0131klar\u0131n, Sosyal Sigorta \u0130\u015flemleri Y\u00f6netmeli\u011fi gere\u011fince \u00f6deme g\u00fcn\u00fc cumartesi g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesinin cuma, pazar g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesinin pazartesi g\u00fcnk\u00fc grup ile birle\u015ftirilerek yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtilen a\u00e7\u0131klamada, \u00f6deme g\u00fcnlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar g\u00fcn\u00fc d\u0131\u015f\u0131nda resmi tatil g\u00fcn\u00fcne rastlamas\u0131 halinde, \u00f6demelerin hangi tarihlerde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n belirlenerek ilan edilece\u011fi kaydedildi.,A\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadelere yer verildi:,"Kurban Bayram\u0131'n\u0131n 21, 22, 23 ve 24 A\u011fustos 2018 tarihlerine rastlamas\u0131 nedeniyle SSK ve Ba\u011f-Kur emekli ve hak sahiplerinden \u00f6deme g\u00fcn\u00fc 17-18 A\u011fustos olanlara 17 A\u011fustos, 19-25 A\u011fustos olanlara 20 A\u011fustos tarihinde 7 milyon 652 bin 321 emekliye \u00f6deme yap\u0131ld\u0131.,SSK ve Ba\u011f-Kur emekli ve hak sahiplerinden \u00f6deme g\u00fcn\u00fc 26 A\u011fustos olanlara 27 A\u011fustos, 27-28 A\u011fustos olanlara ise 27-28 A\u011fustos tarihlerinde 2 milyon 581 bin 53 emekliye \u00f6deme yap\u0131lacakt\u0131r.,Bununla birlikte 16-17 A\u011fustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayram\u0131 i\u00e7in toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine bayram ikramiyesi \u00f6dendi.",.