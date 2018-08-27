Emekli maaşlarına 637 lira artış

Hem \u00e7al\u0131\u015fan hem de emekli polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilere ek g\u00f6sterge art\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lacak.,Emekli maa\u015flar\u0131 533-637 lira y\u00fckselecek.,Polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve \u015fube m\u00fcd\u00fcrlerinin g\u00f6z\u00fc emeklilik ek g\u00f6stergesi art\u0131\u015f\u0131nda. ,K\u0131sa s\u00fcrede yap\u0131lacak d\u00fczenleme ile s\u00f6z konusu mesleklerde g\u00f6rev yapanlar\u0131n emeklilik ek g\u00f6stergeleri 3600'e \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,Daha \u00f6nce bu g\u00f6revlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. , Ek g\u00f6stergelerin 3.600'e \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131yla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maa\u015flar\u0131 ciddi oranda y\u00fckselecek.,Birinci dereceden 30 y\u0131ll\u0131k polisin emekli ayl\u0131\u011f\u0131 637 lira artacak.,Emekli ikramiyesi 27 bin 13 lira y\u00fckselecek. , Birinci dereceden 30 y\u0131ll\u0131k emekli \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilerin emekli ayl\u0131klar\u0131 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 y\u0131ll\u0131k olanlar\u0131n ise emekli maa\u015f\u0131 533, ikramiyeleri 17 bin 97 lira y\u00fckselecek.,Emekliye b\u00fcy\u00fck f\u0131rsat!,Maa\u015flar art\u0131yor...,\u0130\u015fte detaylar...