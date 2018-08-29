Emekli maaşlarına ek zam

Milyonlarca emekliye son dakika m\u00fcjdesi. Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z maa\u015f \u00fczerinden yap\u0131lacak ek \u00f6demeye g\u00f6re maa\u015flar artacak. Peki Emekli maa\u015f\u0131yla ilgili s\u0131n\u0131r ka\u00e7? \u0130\u015fte milyonlar\u0131 ilgilendiren son dakika haberimiz...\r\n,Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor. Maa\u015flara ek zam duyuruldu. Ancak herkese e\u015fit yans\u0131mayacak. ,12.3 milyon emekliden maa\u015flar\u0131 bin 106 liran\u0131n alt\u0131nda olanlara y\u00fczde 5, \u00fcst\u00fcnde olanlara y\u00fczde 4 ek \u00f6deme verilirken, oran artacak. Talepler ger\u00e7ekle\u015fti\u011finde ek \u00f6deme y\u00fczde 8-9'a \u00e7\u0131kacak\r\n,Hem SSK hem Ba\u011f-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek \u00f6deme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc, y\u00fczde 5'i oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor. Burada maa\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 y\u0131lda 2 kez yeniden belirleniyor. \r\n,Halen maa\u015f\u0131 bin 106 lira 12 kuru\u015fun alt\u0131nda olanlara net maa\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i kadar ek \u00f6deme veriliyor.Bin 106 lira 12 kuru\u015fun \u00fczerindeki maa\u015flarda ise ek \u00f6deme oran\u0131 y\u00fczde 4. Maa\u015flar artt\u0131k\u00e7a, \u00f6denen tutar da y\u00fckseliyor.,Ek \u00f6deme oranlar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 da g\u00fcndemde. Konuyla ilgili talebi T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi g\u00fcndeme ta\u015f\u0131d\u0131. Emeklilere vergi iadesi kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak \u00f6denen ek \u00f6deme tutarlar\u0131n\u0131n g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yetersiz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Derne\u011fin Genel Ba\u015fkan\u0131 Kaz\u0131m Erg\u00fcn, taleplerini de "Ek \u00f6deme oran\u0131 en az y\u00fczde 8-9'a y\u00fckseltilmeli" \u015feklinde a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Bu talep hayata ge\u00e7erse, emeklilere her ay maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc, y\u00fczde 5'i yerine y\u00fczde 8'i, y\u00fczde 9'u oran\u0131nda ek \u00f6deme verilecek. Halen net maa\u015f\u0131 bin lira olan emekli 50 lira ek \u00f6deme al\u0131rken, bu tutar 90 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Emekliye m\u00fcjde,Ek zam geliyor,Maa\u015flar\u0131 bin 106 liran\u0131n alt\u0131nda olanlara y\u00fczde be\u015f \u00fcst\u00fcnde olanlara y\u00fczde 4 ek \u00f6deme yap\u0131lacak. Peki bu durum maa\u015flara nas\u0131l yans\u0131yacak...\r\n