Emekli olmak isteyenlere müjde!

Ya\u015f\u0131 doldurdu\u011fu halde prim eksi\u011fi olan ve \u00e7al\u0131\u015famayan 100 bin ki\u015fiye emekli olman\u0131n yolu a\u00e7\u0131l\u0131yor.,Prim eksi\u011fi olan ve \u00e7al\u0131\u015fmayan 100 bin ki\u015fiye m\u00fcjdeli haber!,Ya\u015f\u0131 doldurmu\u015f ancak prim g\u00fcn\u00fc eksi\u011fi olanlara emekli olma imkan\u0131 sa\u011flan\u0131yor.,Belli bir ya\u015f\u0131n \u00fcst\u00fcnde olan vatanda\u015flar, eksik primlerini bor\u00e7lan\u0131p emekli olabilecek.,Yap\u0131land\u0131rma kanunuyla ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck bor\u00e7lanan Ba\u011f-Kur'lulara ya\u015f, y\u0131l ve prim \u015fart\u0131n\u0131 yerine getirmeleri halinde emekli olabilme f\u0131rsat\u0131 verilmi\u015fti.,\u015eimdi SGK'l\u0131lar i\u00e7in de ayn\u0131 imkan\u0131n sa\u011flanmas\u0131 g\u00fcndemde.,Daha \u00f6nceden bu konuyla ilgili bir m\u00fcjde verilmi\u015fti. , D\u00fczenleme \u00e7\u0131karsa emeklilik ya\u015f\u0131n\u0131 doldurdu\u011fu halde \u00e7e\u015fitli sebeplerle i\u015fsiz kal\u0131p prim miktar\u0131n\u0131 dolduramayan, i\u015f bulup \u00e7al\u0131\u015famayan daha do\u011frusu ya\u015f\u0131 ilerledi\u011fi i\u00e7in i\u015f verilmeyen 100 bin ki\u015fiye emekli olman\u0131n yolu a\u00e7\u0131lacak. ,Bu kapsamda birka\u00e7 form\u00fcl \u00fczerinde duruluyor.,\u00c7al\u0131\u015fmayla, \u00f6ncelikle eksik primi olanlara bor\u00e7lanma imkan\u0131 getirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu durumda belli bir s\u00fcre hizmet \u015fart\u0131 aranabilecek. ,\u00d6rne\u011fin, en az bin 800 g\u00fcn prim istenecek. Bu form\u00fclde y\u0131l ve ya\u015f \u015fartlar\u0131n\u0131 tamamlay\u0131p bin 800 ve \u00fczerinde prim g\u00fcn\u00fc olanlar eksik s\u00fcreyi bor\u00e7lanma yoluyla \u00f6deyerek emekli olabilecek.,Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n tamamlan\u0131p k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde Meclis'e g\u00f6nderilmesi bekleniyor.,Yasa \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u015fekliyle \u00e7\u0131karsa i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan, iflastan dolay\u0131 i\u015fsiz kalan veya i\u015fe ara vermek zorunda olan \u00e7al\u0131\u015fanlara ve kepenk kapatt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in prim yat\u0131ramayan esnafa emeklili\u011fin yolu a\u00e7\u0131lacak. ,Ancak bor\u00e7lanma yoluyla emeklilik i\u00e7in yasa \u00e7\u0131kmas\u0131 \u015fart.