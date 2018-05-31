Emekli polis memuru yaptıkları ile kan dondurdu

Adana'da emekli polis memuru 56 ya\u015f\u0131ndaki Hasan G., bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu e\u015fi 55 ya\u015f\u0131ndaki Nilay G.'yi tabancas\u0131yla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Babas\u0131n\u0131n annesini \u00f6ld\u00fcrmesine tan\u0131kl\u0131k eden Eda G. ise fenal\u0131k ge\u00e7irdi.,Merkez \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan Hasan G., iddiaya g\u00f6re bir s\u00fcredir \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik ya\u015fad\u0131\u011f\u0131, bo\u015fanma a\u015famas\u0131na geldi\u011fi 3 \u00e7ocuk annesi e\u015fi Nilay G. ile tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,K\u0131z\u0131 Eda G.'nin de evde oldu\u011fu sabah saatlerindeki tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine tabancas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan Hasan G., e\u015fi Nilay G.'ye ate\u015f etti.\r\n\r\n,G., olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, Hasan G. ise polisi arayarak, "E\u015fimi \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm" diyerek kendisini ihbar etti. Babas\u0131n\u0131n annesini \u00f6ld\u00fcrmesine tan\u0131kl\u0131k eden Eda G. fenal\u0131k ge\u00e7irdi. ,\u015eok ya\u015fayan gen\u00e7 k\u0131za sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri m\u00fcdahale ederken katil zanl\u0131s\u0131 emekli polis memuru Hasan G. de Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Emekli polis yapt\u0131klar\u0131 ile kan dondurdu. ,Feci haber Adana'dan geldi.