Emekli zammında 2 formül

Milyonlarca emeklinin g\u00f6z\u00fc Ocak zamm\u0131nda. 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek enflasyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. 2 farkl\u0131 enflasyon tahmini var. ,Merkez Bankas\u0131, 31 Temmuz'da, 2018'de enflasyonun y\u00fczde 13.4 olabilece\u011fi tahmini a\u00e7\u0131klad\u0131. Buna g\u00f6re; ,y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131ndaki enflasyon, yani SSK ve Ba\u011f-Kur'lular\u0131n zamm\u0131 y\u00fczde 3.87 olarak ger\u00e7ekle\u015fecek. Zam gelirleri 39,52 ile 189,32 lira aras\u0131nda art\u0131racak. En d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 bin 60 lira 92 kuru\u015fa, en y\u00fcksek maa\u015f da 4 bin 892 lira 19 kuru\u015ftan 5 bin 81 lira 51 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n bu ay a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 beklenti anketinde ise 2018 y\u0131l\u0131 enflasyonu y\u00fczde 19.61 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine g\u00f6re; 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon, yani Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 9.56 olacak. ,Maa\u015flar ise 97,74 ile 467,69 lira aras\u0131nda artacak. En d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131k bin 119 liraya, en y\u00fcksek ayl\u0131k ise 5 bin 359 lira 88 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015flara g\u00f6re tablo ise \u015f\u00f6yle;,