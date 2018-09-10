Emekliler uzun kuyruklar oluşturdu

Emekliler bu haberi duyunca sabah\u0131n erken saatlerinde uzun kuyruklar olu\u015fturdu.,Tokat\u2019ta, TOK\u0130`nin sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 292 konut i\u00e7in s\u0131raya giren emekliler, banka \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015fturdu.,Tokat\u2019ta TOK\u0130 taraf\u0131ndan in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam eden 436 konuttan 292\u2019si emeklilere y\u00f6nelik olarak sat\u0131\u015fa sunuldu.,\u00d6n kay\u0131tlar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn banka \u015fubesi \u00f6n\u00fcnde sabah\u0131n erken saatlerinde s\u0131raya giren vatanda\u015flar uzun kuyruklar olu\u015fturdu.,Bankada yo\u011funlu\u011fun devam etmesi nedeni ile emekliler zor anlar ya\u015fad\u0131.,\u00d6\u011flene aras\u0131na kadar kay\u0131t yapt\u0131ramayan emekliler \u00f6\u011fleden sonra da banka \u00f6n\u00fcnde yo\u011funluk olu\u015fturdu. Banka kap\u0131lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte ayn\u0131 anda i\u00e7eri girmek isteyen emekliler, birbirini ezme tehlikesi ge\u00e7irdi. Bin lira \u00f6deme yaparak kay\u0131t i\u015flemi yapt\u0131ran emekliler, ev hayali ile bankadan ayr\u0131ld\u0131.,21 Eyl\u00fcl tarihine kadar devam edecek olan ba\u015fvurularda \u00f6n kay\u0131t yapt\u0131racak olan emekliler 3 Ekim`de d\u00fczenlenecek olan kura \u00e7ekimi ile ev sahibi olabilecek.,Kura da konut hakk\u0131 kazanan emekliler bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki se\u00e7enekte para yat\u0131rarak, 180 ay konutun metrekaresine g\u00f6re 517 ile 793 lira taksit \u00f6deyecek.,105 bin ile 162 bin liraya konut sahibi olacak. 3+1 daire i\u00e7in ise en d\u00fc\u015f\u00fck daire fiyat\u0131 225 bin 166 TL.,En y\u00fcksek daire fiyat\u0131 ise 260 bin 193 TL\u2019ye 96 ay ile 120 ay aras\u0131nda vade ile sat\u0131lacak. 3+1 daireler 126.42 metrekare, 2+1 daireler ise 85.38 metrekareden olu\u015fuyor.